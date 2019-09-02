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Adım adım Gümüşhane’yi gezdiler

İstanbul’dan gelen doğa yürüyüşü grubu doğadaki ezberleri bozan özel alanları ve özgün coğrafyasıyla Gümüşhane dağlarını 5 gün boyunca karış karış gezdi.

02 Eylül 2019 Pazartesi 09:56
Adım adım Gümüşhane’yi gezdiler

İstanbul’dan gelen doğa yürüyüşü grubu doğadaki ezberleri bozan özel alanları ve özgün coğrafyasıyla Gümüşhane dağlarını 5 gün boyunca karış karış gezdi.


Trekinturkey Doğa yürüyüş Grubu üyesi 30 kişilik grup Gümüşhane Valiliği ve Gümüşhane Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (GÜDAK) işbirliğinde Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansı (DOKA) destekleriyle hazırlanan Gümüşhane Kültür Rotası ve Turizm Keşif Rehberinde belirlenen 5 ayrı parkuru yürüdü.


Gümüşhane coğrafyasının en etkileyici manzaralarının yer aldığı parkurlarda sporcular birinci gün 7 kilometrelik Krom Vadisi-İmera Manastırı, ikinci gün Artabel Gölleri Tabiat Parkurunda 5 kilometre, üçüncü gün 13 kilometrelik Aksu-Gözeler Yaylası, dördüncü gün Santa Harabeleri, Taşköprü, Sarıçiçek evleri ve beşinci günde de Limni Gölü-Karaca Mağarası arasındaki 15 kilometrelik parkur olmak üzere toplam 40 kilometrelik alanı adım adım yürüdü.



“Seneye yine burada olacağız”


Etkinlik lideri rehber Argun Baydan, 30 kişilik grupla İstanbul’dan gelerek Gümüşhane’nin güzel coğrafyasında yürüyüş yaptıklarını belirterek, “Günübirlik olarak şehir merkezindeki bir otelde konakladık. Gerçekten çok özel bir bölgeyi görmekten keyif aldık. 5 günlük faaliyetimiz sırasında buradaki dostlarımız lojistik ve haber kaynağı olarak bize çok destek verdiler kendilerine teşekkür ediyoruz. Burada umduğumuzun ötesinde güzelliklerle karşılaştık. Seneye yine burada olacağız” dedi.



“Gümüşhane büyüleyici bir doğa ve kültür turizmi merkezi”


Gümüşhane’nin büyüleyici bir doğa ve kültür turizmi merkezi olmasına karşın bilinirlik düzeyinin çok az olduğunu kaydeden Baydan, “2 bin 000 metre üzerinde sayısız sarp dağları, devasa birer anıtsal heykel gibi dimdik yükselen yalçın kayalıkları, dağların kuytuluklarında şavkıyan buzul gölleri, sıradağlarda eriyen karların oluşturduğu coşkun akarsu havzaları, milyonlarca yıllık aşınma sonucu oluşan derin vadileri, insanda hayranlık uyandıran mağaraları, iğne ve geniş yapraklı ağaçlardan karışık orman denizi, dört yüze varan yaylası, tarihi taş kemer köprüleri, etnik mozaiğinin zenginliğini vurgulayan Anadolu’nun en eski kiliseleri, kadim geçmişini yansıtan ören yerleriyle Gümüşhane büyüleyici bir doğa ve kültür turizmi merkezidir ama ne yazık ki bilen çok azdır” diye konuştu.

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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 09:56
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