Adil Öksüz’ün kayınvalidesi 7 yıl 6 aya mahkum edildi
Sakarya'da, FETÖ’nün sözde ‘TSK imamı’ olan ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'a ‘silahlı terör örgütü üyeliğinden’ 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.
Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Yıldırım katılmazken avukatları, Adil Öksüz'ü saklamadığını belirterek, müvekkillerinin beraatini istedi. Mahkeme heyeti Yıldırım'ı ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.