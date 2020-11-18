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Gündem Adil Öksüz’ün kayınvalidesi 7 yıl 6 aya mahkum edildi
Gündem

Adil Öksüz’ün kayınvalidesi 7 yıl 6 aya mahkum edildi

Sakarya'da, FETÖ’nün sözde ‘TSK imamı’ olan ve 15 Temmuz darbe girişimini Akıncı Üssü'nden yöneten firari Adil Öksüz'ün kayınvalidesi Hatice Yıldırım'a ‘silahlı terör örgütü üyeliğinden’ 7 yıl 6 ay hapis cezası verildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 17:39:00 -
Adil Öksüz’ün kayınvalidesi 7 yıl 6 aya mahkum edildi

Sakarya 4. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya Yıldırım katılmazken avukatları, Adil Öksüz'ü saklamadığını belirterek, müvekkillerinin beraatini istedi. Mahkeme heyeti Yıldırım'ı ‘silahlı terör örgütü üyeliği’ suçundan 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

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