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Adil Öksüz’ü arayan şube müdürü hakkında flaş gelişme!

Fetullahçı Terör Örgütü'nün sözde Hava Kuvvetleri imamı olan Adil Öksüz'ün yakalanması için oluşturulan özel ekibin başında olan eski Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürü Ercan Özoğluöz, tekrardan gözaltına alındı.

09 Aralık 2018 Pazar 23:58
Adil Öksüz’ü arayan şube müdürü hakkında flaş gelişme!

FETÖ’nün sözde hava kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen Adil Öksüz’ün yakalanması için oluşturulan özel ekibin başında bulunan ve 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında açığa alınan 320 boş adrese operasyon düzenlediği ve örgütle bağlantılı olduğu iddiasıyla tutuklandıktan sonra geçtiğimiz günlerde tahliye edilen eski Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürü Ercan Özoğluöz, tekrar gözaltına alındı.

Gözaltına alındı

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü’nce FETÖ’nün sözde hava kuvvetleri imamı olduğu ileri sürülen Adil Öksüz’ün yakalanması için oluşturulan özel ekibin başında bulunan eski Sakarya İl Emniyet Şube Müdürü Ercan Özoğluöz, FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu iddiasıyla Haziran ayında yapılan operasyon sonucu yakalanarak tutuklanmıştı. Özoğluöz, yargılandığı Sakarya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nce önceki gün tahliye edildi. Ercan Özoğluöz Başsavcılığın karara itiraz etmesi ile tekrar gözaltına alındı.

Haber Tarihi: 09 Aralık 2018 Pazar 23:58
  1. Sakarya
  2. FETÖ
  3. Adil Öksüz

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