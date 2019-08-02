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Adil Gevrek’ten Partizan maçı yorumu

UEFA Avrupa Ligi 3.

02 Ağustos 2019 Cuma 12:21
Adil Gevrek’ten Partizan maçı yorumu

UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu’nda oynayacakları Partizan maçıyla ilgili açıklamalarda bulunan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Ülkemiz ve Malatya adına önemli bir galibiyet elde ettik, hedefimiz gruplara kalmak. İşimiz zor ancak imkansız değil. Yeter ki şehrimiz, taraftarımız arkamızda olsun” dedi.


UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu’nda 2-2’nin rövanşında deplasmanda Olimpija Ljubljana’yı 1-0 yenerek bir üst tura yükselen Yeni Malatyaspor’da elde edilen bu başarının sevinci yaşanıyor. Yüzlerin güldüğü sarı-kırmızılılarda Başkan Adil Gevrek, İHA’ya yaptığı açıklamada, turu hak ederek geçtiklerini söyledi.



“İzlediğimiz doğru politikaların karşılığını almamız da bizi ziyadesiyle memnun ediyor”


Yeni Malatyaspor olarak yıllardır izledikleri doğru politikaların karşılığını almaya başladıklarını kaydeden Gevrek, “Avrupa Ligi’nde hangi seviyede olursanız olun, tur atlamak ya da galip gelmek oldukça önemlidir. Biz ilk maç sonrasında da söyledik, bu takımı orada yenip eleyeceğiz diye. Allah’a şükür bunu başardık. Tabii yıllardır izlediğimiz doğru politikaların karşılığını almamız da bizi ziyadesiyle memnun ediyor. Olimpija galibiyeti hem ülkemiz, hem de Malatya adına oldukça önemli. İlk maça oranla ikinci maçta daha iyi bir takım vardı. Ben zaman geçtikçe daha iyi duruma geleceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.



“Grup aşaması için önümüzde sadece 1 maç kaldı”


Gevrek, Partizan eşleşmesi için ise şunları söyledi:


“Partizan ile eşleşeceğimiz belli gibiydi zaten. Tabii Partizan, Avrupa’nın köklü takımlarından ve her zaman iddialı bir kulüptür. İşimiz zor ancak imkansız değil. Grup aşaması için önümüzde sadece 1 maç kaldı. Hedefimiz gruplara kalmaktı, bunu başaracağımıza inanıyorum. Yeter ki şehrimiz, taraftarımız arkamızda olsun.”

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Haber Tarihi: 02 Ağustos 2019 Cuma 12:21
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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