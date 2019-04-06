Adil Gevrek: “Hakemin rakip takım hocasına 5 dakika durumu izah etmesinin bir anlamı yok”

E. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, hakem Yaşar Kemal Uğurlu’yu eleştirerek, “Hakemin çıkıpta rakip takım hocasına 5 dakika durumu izah etmesinin bir anlamı yok. Bu hareket sadece bizi değil, futbolseverleri, herkesi rahatsız eder. Hoş bir olay değil” dedi.

Spor Toto Süper Lig’in 27. haftasında Yeni Malatyaspor, deplasmanda karşılaştığı Galatasaray’a 3-0 mağlup oldu. Mücadelenin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan E. Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Biz buraya en kötü 1 puan almak için gelmiştik. İlk yarı takımımız iyi oynadı. Salı günü bir kupa maçı oynamıştı. Bugün penaltı vardı, bunları tartışmak istemiyorum. Takım olarak ilk yarı iyiydik, ikinci yarı biraz kötü oynadık. Sağlık olsun. Biz artık önümüzdeki maçlara bakmamız lazım” diye konuştu.

“Hakemlerin iki tarafa da eşit davranması lazım”

Hakem Yaşar Kemal Uğurlu hakkında da konuşan Gevrek, “Maçın hakemi hakkında bir şey demek istemiyorum ama biz burada Galatasaray’a karşı oynuyoruz. Sadece dikkatimi çeken, içimde kalmasın söylemek istiyorum. Hakemin çıkıpta rakip takım hocasına 5 dakika durumu izah etmesinin bir anlamı yok. O konu dikkatimi çekti. Biz Anadolu takımları olarak bu tip konularda rahatsız oluyoruz. Eşit şartlar altında oynamak istiyoruz. Hakemlerin iki tarafa da eşit davranması lazım. Ben penaltı pozisyonlarına bir şey demek istemiyorum. O tarafı dikkatimi çekti. Bu hareket sadece bizi değil, futbolseverleri, herkesi rahatsız eder. Hoş bir olay değil. O zaman çıkacaksın bizim hocaya da durumu aynı izah edeceksin” şeklinde konuştu.