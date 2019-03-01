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Adil Gevrek: “Haberler kasıtlı olarak yapılıyor”

E.

01 Mart 2019 Cuma 12:17
Adil Gevrek: “Haberler kasıtlı olarak yapılıyor”

E.Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, kendisiyle ilgili çıkan, “Pütürge Belediyespor’a verdiği nakdi para yardımı sözünü tutmadı” yönündeki haberlerin doğruyu yansıtmadığını, sözünü verdiği parayı ödediğini, haberlerin kasıtlı olarak yapıldığını söyledi.


E.Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Malatyaspor adına ben kimseye söz veremem, kendi adıma söz verdim ve onu da yerine getirdim. Bu haberler kasıtlı olarak yapılıyor. Bizi o gece davet ettiler, biz de katıldık. Orada kendi adıma bir yardım sözü verdim ve yerine getirdim. Kaldı ki bu bir yardım gecesi. İnsanların gönüllerinden ne geçiyorsa o verilir, ya da verilmez. Ben Malatyaspor Başkanı olsam da kulübüm adına kimseye para sözü veremem. Çünkü bunu bir takım için yaparsam, Malatya’daki diğer amatör takımlara da maddi destek olmam lazım. Ben o gecede kendi adıma söz verdim. O da 22 bin lira. Sonra 4 yöneticiyle beraber kişi başı 11 bin lira olsun denildi. Bunun 22’sini bu yıl, 22’sini gelecek yıl ödeme şartıyla kabul ettik ve ben kendi payıma düşen parayı ödedim. Söz verdiğim rakamı ödedim. Bu asılsız haberleri duyuran şahıs daha sonra benim yöneticilerimi arayıp parayı istemiş. Ayrıca bu tür haberler kasıtlı olarak yapılıyor. Vermezseniz sizi haber yaptıracağım diye de tehdit etmiş. Bunun üzerine kendi cebinden para verecek yönetici arkadaşlarımız incindiklerini ve yardımda bulunmayacaklarını söylediler” dedi.



“Farklı hesaplar yapmaya çalışılıyor”


Gevrek, haberlerin kasıtlı olarak çıkarıldığını da söyleyerek, sözlerine şöyle devam etti:


“Benim Pütürgeli dostlarımla ve Malatya’daki amatör camiayla hiçbir sorunum yok. Burada benim üzerimden farklı hesaplar yapmaya çalışılıyor. Herkese eşit mesafedeyim ve bireysel anlamda verdiğim sözleri de yerine getiririm. Bazı basın organları olayı farklı yöne çekerek, yakışıksız işler yapmışlardır. Bunla güzel şeyler değil.”

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Haber Tarihi: 01 Mart 2019 Cuma 12:17
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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