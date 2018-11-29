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Adı üstünde öksürük otu

Çiçekleri tam açmadan önce toplanıp gölgede kurutulur. Yaprakları ilkbahar sonu ile yaz başında toplanıp kıyılır ve kurutulur.

29 Kasım 2018 Perşembe 13:59
Adı üstünde öksürük otu

Öksürüğü keser. Balgam söker. Kronik ve akut bronşite karşı etkilidir. Bronşları açar. Göğsü yumuşatır. Nezle ve gribe karşı etkili olur. Diğer solunum yolu hastalıklarında da yumuşatıcı olarak faydası görülür.

Öksürükotu kaynama suyuyla yapılan kompresler, yılancık çıbanlarında kullanılır.

1-2 tatlı kaşığı kuru yaprak-çiçek karışımı üzerine 1 bardak kaynar su dökün. 10 dakika süreyle demlendirin. Bu çayı günde üç kere, sıcak olarak birer bardak için.

Eğer balgam söktürücü bir öksürük çayı hazırlamak istiyorsanız harman yapmanız iyi olur. Öksürükotu yapraklarını ve çiçeklerini, sığırkuyruğu çiçekleri ve dar yapraklı sinirli ot yaprakları ile, ince kıyılmış olarak, eşit oranda harmanlayın. Bu karışımdan 1 tatlı kaşığı dolusunu, orta boy bir su bardağı dolusu kaynar suda haşlayın ve 4-5 dakika demlendikten sonra süzün. Bu çaydan günde 3 bardak, balla tatlandırarak, sıcak sıcak yudumlayın..

Haber Tarihi: 29 Kasım 2018 Perşembe 13:59
  1. öksürük otu
  2. öksürük otunun faydaları

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