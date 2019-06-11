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Adı 'Mücahit' kendi 'cihat' düşmanı! Oylar bu kafaya mı emanet?

CHP’nin 23 Haziran seçimleri için görevlendirdiği sosyal medya danışmanı Mücahit Avcı’nın sosyal medya hesapları üzerinden yaptığı din ve devlet düşmanı paylaşımları ortaya çıktı. CHP'li Avcı, 15 Temmuz gecesi "Camilerde ezan okunması cihat çağrısıdır. Türk halkı demokrasi savunucusudur, cihatçı değil" tweetini atmış.

11 Haziran 2019 Salı 15:14
Adı 'Mücahit' kendi 'cihat' düşmanı! Oylar bu kafaya mı emanet?

 yeniakit.com.tr  

Kandil’in partisi HDP ile ittifak kurarak seçime giren CHP’nin Sosyal Medya Danışmanı Mücahit Avcı'nın sosyal medya hesapları üzerinden skandal paylaşımlar yaptığı ortaya çıktı.

Mücahit Avcı, 23 Haziran seçimlerine sayılı günler kala CHP Genel Merkezi’nden fotoğraflar paylaşarak sandıklara sahip çıkacaklarını savundu.

Din ve devlet düşmanı çıktı!

CHP’nin yenilenecek olan İstanbul seçimlerinde 'oyların güvenliğini' emanet ettiği Avcı’nın skandal paylaşımları ortaya çıktı. "Yusuf Erdoğan" adlı kullanıcının derlediği tweetlerde Avcı’nın devlet ve İslam düşmanı ifadeleri yer alıyor.

15 Temmuz'da ezan okunmasından rahatsız olmuş!

FETÖ'nün devleti ele geçirmeye çalıştığı 15 Temmuz gecesi camilerden ezan okunmasından rahatsız olan Avcı, yaptığı paylaşımların birinde "Camilerde ezan okunması cihat çağrısıdır. Türk halkı demokrasi savunucusudur, cihatçı değil. Cihat çağrısı en az darbe kadar yanlıştır." diyerek cihadı kötü göstererek vatandaşların sokağa inmesine engel olmaya çalıştı.

'Oylarımız bu kafaya mı emanet?'

Yüzlerce vatandaşın hayatını kaybettiği terör saldırıları, Kobani olayları, 15 Temmuz ihanet girişimi gibi kritik süreçlerde 'devleti ve milleti suçlayan' paylaşımlar yapan Avcı’nın sandıklara ne şekilde sahip çıkacağı merak ediliyor. Vatandaş 'oylarımız bu kafaya mı emanet? diye soruyor.

İşte CHP’nin sandıkları emanet ettiği Avcı’nın o skandal paylaşımları;

FETÖ ve KCK için düzenlenen sözde 'Adalet yürüyüşü'nde en başta Mücahit Avcı var.

HDP’nin çağrısı üzerine meydana gelen 6/7 Ekim Kobani olaylarında sahnede.

Terör örgütlerini aklamak için devlete ve MİT’e iftara atıyor.

FETÖ’nün 15 Temmuz kanlı darbe girişimine millet göğsünü siper ederken darbecileri savundu. 15 Temmuz’da ezan ve selalardan rahatsız olup, "darbeye karşı sokağa çıkmayın" çağrısı yapıyor.

Devlet, FETÖ virüsünü temizlemeye çalışırken psikolojik harekat yürüttü.

En yakın dostu ise 'sapıkça' yazılarıyla tanınan Ayşe Arman.

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Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 15:14
  1. İstanbul
  2. CHP’nin Sosyal Medya Danışmanı Mücahit Avcı
  3. HDP
  4. seçim

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