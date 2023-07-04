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Spor Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... Thiago'dan taraftarı heyecanlandıran hamle
Spor

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... Thiago'dan taraftarı heyecanlandıran hamle

Yeniakit Publisher
2023-07-04 15:38:00 -
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu... Thiago'dan taraftarı heyecanlandıran hamle

Adı Fenerbahçe'yle anılan Thiago, bio'sundan Liverpool'u sildi.

Liverpool'un deneyimli orta saha oyuncusu Thiago Alcantara'nın akıbeti merak konusu.

Son dönemde Fenerbahçe'ye de yazılan Thiago Alcantara'dan sürpriz bir hamle geldi.

3 yıl önce dahil olduğu Liverpool ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Thiago Alcantara'nın İngiliz devinden ayrılmak istediği öne sürülüyor.

Thiago Alcantara'nın, sosyal medya hesabındaki biosundan Liverpool ifadelerini silmesi dikkat çekti.


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32 yaşındaki futbolcunun bu hamlesi İngiliz basınında transfer dedikodularını iyice artırırken, Thiago Alcantara'nın akıbetinin yeni sezon öncesi netleşmesi bekleniyor.

Thiago Alcantara, 2022-23 sezonunda toplam 28 maça çıktı ve 1 asistlik katkı verdi.

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