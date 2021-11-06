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Dünya Âdetli kadınla seks yaptılar, kanını seccadeyle temizlediler
Dünya

Âdetli kadınla seks yaptılar, kanını seccadeyle temizlediler

İngiltere'nin tarihi spor kulüplerinden biri olan Yorkshire Kriket Kulübü'nde, takımın kıdemli oyuncularının regl döneminde bir kadınla seks yaptıktan sonra ortalığa bulaşan pisliği temizlemek için Müslüman bir oyuncunun seccadesini kullandıkları ifade edildi.

Yeniakit Publisher
2021-11-06 19:50:00 -
Âdetli kadınla seks yaptılar, kanını seccadeyle temizlediler

Münübe Yılmaz

İngiltere'nin tarihi spor kulüplerinden biri olan Yorkshire Kriket Kulübü'ndeki skandalların ardı arkası kesilmiyor... 2012'de Yorkshire'ın en genç kaptanı olan Pakistanlı Müslüman kriket oyuncusu Azeem Rafiq’in karşılaştığı “kurumsal ırkçılığın” kendisini intiharın eşiğine getirdiğini söylemesiyle gündeme gelen kulüp, yine iğrenç iddialarla medyada yer buldu. Bu defa da ismini vermek istemeyen Asyalı eski bir Yorkshire oyuncusu, 2000'li yılların başında kulüpte geçirdiği süre boyunca uğradığı ırkçı tacizleri teker teker anlattı. 

Kafasına işemişler

Söz konusu kriket oyuncusu, Yorkshire’da hem bariz hem de örtülü ırkçılık yaşadığını, ancak suçlamaları yöneticilere aktarmasına rağmen hiçbir zaman araştırılmadığını belirtti. Bir takım arkadaşının kendisinin kafasına işediğini söyleyen Asyalı kriketçi, bir başka olayda da takımın kıdemli oyuncularının regl döneminde bir kadınla seks yaptıktan sonra ortalığa bulaşan pisliği temizlemek için Müslüman bir oyuncunun seccadesini kullandıklarını ifade etti.

Kulüp, iddiaları örtbas etti

Yorkshire kulübü, Azeem Rafiq’in iddialarının ardından göstermelik bir soruşturma başlatmış, fakat söz konusu soruşturma “Oyuncular veya yöneticiler için disiplin cezasını gerektiren bir bulguya rastlanmamıştır” denilerek örtbas edilmişti.

 

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