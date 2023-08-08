Adeta para bastı CHP’nin çöktüğü bankadan kâr üstüne kâr

İş Bankası, aktif büyüklüğünü Haziran 2023 itibarıyla yıl sonuna göre yüzde 38,2 artırarak 1,9 trilyon TL seviyesine yükseltti.



Türkiye İş Bankası, aktif büyüklüğünü Haziran 2023 itibarıyla yıl sonuna göre yüzde 38,2 artırarak 1,9 trilyon TL seviyesine yükseltti. İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran, 2023 yılının ilk yarı finansal sonuçlarına ilişkin değerlendirmesinde 2024’te 100. yaşını kutlayacak olan Bankanın kuruluşundan itibaren ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağladığını belirterek, “Yüz yıla yakın tecrübemizin yanı sıra, çağın ihtiyaçlarına uygun yetkin insan kaynağımız, dinamik iş modelimiz, modern ve sağlam teknoloji altyapımızla ekonomiye kesintisiz destek vermeye devam edeceğiz” dedi.

Ekonomiye toplam 1,3 trilyon TL kaynak sağlandı

Bankanın, Haziran sonu itibarıyla nakdi kredi hacmi 967,4 milyar TL, gayrinakdi kredi hacmi ise 342,5 milyar TL’ye ulaştı. Böylelikle ekonomiye sağlanan toplam kaynak tutarı 1,3 trilyon TL oldu.

Tarım ve girişimciliği stratejik öncelikleri arasına alan Banka, “İmece Çalıştayları"nı bu dönemde “Tohum" temasıyla sürdürdü. Ayrıca, teknolojiyi, tarımı ve finansı bir araya getirerek çiftçilerimize yenilikçi çözümler sunduğu Tarım İhtisas Şubelerini yaygınlaştırdı.



Banka, 2023 yılının ilk yarısında, İşCep’e eklenen yeni uygulama ile Dijital Teminat Mektubu devrini başlattı. Söz konusu yenilikçi ürün, teminat mektuplarının başvuru, kredi, fiyatlama ve düzenleme süreçlerinin dakikalar içinde tamamlanarak muhataplarına gönderilmesini mümkün kılıyor.



Yılın ilk 6 ayında 31,5 milyar TL düzeyinde kar eden Bankanın özkaynak büyüklüğü 208,5 milyar TL’ye ulaşırken, sermaye yeterliliği oranı ise yüzde 21,3 seviyesinde gerçekleşti.



