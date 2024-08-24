Adeta kolajen yüklüyor! Bunu yapan yaşlanmak nedir bilmiyor: Cildi nem bombasına çeviriyor

Yaş aldıkça ciltte meydana gelen kırışık, leke ve sarkmalar can sıkıcı olabilmektedir. Uzmanlar, cilt yaşlanmasının önüne geçmek için güneş koruyucu kullanmanın, sağlıklı beslenmenin ve cilt bakımı yapmanın önemli olduğunu vurguluyor. Uzmanların yaptıkları açıklamalara göre insanlar bilhassa 20 yaşından sonra kolajenin her yıl yaklaşık yüzde 1'ini kaybediyor. Fakat bu sorunun pek çok çaresi var. Onlardan biri de doğal malzemelerle hazırlayabileceğiniz kolajen maskesi.

EN ETKİLİ KOLAJEN MASKESİ!

Yaş aldıkça ciltte meydana gelen kırışık, leke ve sarkmalar can sıkıcı olabilmektedir. Uzmanlar, cilt yaşlanmasının önüne geçmek için güneş koruyucu kullanmanın, sağlıklı beslenmenin ve cilt bakımı yapmanın önemli olduğunu vurguluyor. Uzmanların yaptıkları açıklamalara göre insanlar bilhassa 20 yaşından sonra kolajenin her yıl yaklaşık yüzde 1'ini kaybediyor. Fakat bu sorunun pek çok çaresi var. Onlardan biri de doğal malzemelerle hazırlayabileceğiniz kolajen maskesi.

EN ETKİLİ KOLAJEN MASKESİ!

Kolajen maskesi için malzemeler:

1 yemek kaşığı yoğurt

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1 yemek kaşığı bal

1 tatlı kaşığı limon suyu

1 çay kaşığı zeytinyağı

Kolajen maskesinin yapılışı:

1 yemek kaşığı bal ile yoğurdu bir kaba koyun. Üzerine 1 tatlı kaşığı limon suyu ekleyip karıştırın.

Ardından zeytinyağı ekleyin. Karışımı homojen bir kıvama gelene dek karıştırmaya devam edin.

Hazırladığınız maskeyi temiz cilde uygulayın.

15-20 dakika beklettikten sonra Ilık su ile durulayın ve nemlendirici krem sürün.