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Gündem Adeta kavrulacağız! Hazır olun geliyor!
Gündem

Adeta kavrulacağız! Hazır olun geliyor!

Yeniakit Publisher
2023-07-24 16:49:00 -
Adeta kavrulacağız! Hazır olun geliyor!

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Çarşamba ve Perşembe gününden itibaren hava sıcaklığının 2 ila 6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, Çarşamba ve Perşembe gününden itibaren hava sıcaklığının 2 ila 6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini bildirdi.

Meteoroloji 15. Bölge Müdürlüğü, yapılan son değerlendirmelere göre bölgede Çarşamba ve Perşembe gününde itibaren sıcaklıkların mevsim normallerinin 2-6 derece üzerine çıkmasının beklendiğini belirtti.

Uyarıda, sıcak hava dalgası nedeniyle, kronik rahatsızlığı olanlar, yaşlılar ve çocuklar başta olmak üzere vatandaşların günün en sıcak saatleri olan 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanda bulunmamaları, dikkatli ve tedbirli olmalarının gerektiği kaydedildi.

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