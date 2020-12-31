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Aktüel Aden Havalimanı'ndaki saldırıya ilişkin oluşturulan soruşturma komitesi ilk toplantısını yaptı
Aktüel

Aden Havalimanı'ndaki saldırıya ilişkin oluşturulan soruşturma komitesi ilk toplantısını yaptı

Patlamalarda 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu

Yeniakit Publisher
2020-12-31 17:34:47 -
Aden Havalimanı'ndaki saldırıya ilişkin oluşturulan soruşturma komitesi ilk toplantısını yaptı

ADEN (AA) - Yemen'deki Aden Havalimanı'na düzenlenen saldırının ardından Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'nin talimatıyla oluşturulan soruşturma komitesi ilk toplantısını gerçekleştirdi.

Yemen resmi ajansı SABA'nın haberine göre, Aden'de İçişleri Bakanı İbrahim Haydan'ın başkanlık ettiği toplantıya, istihbarat ve güvenlik yetkilileri ile yerel yöneticiler ve Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyondan temsilciler katıldı.

Saldırıya ilişkin yapılan ön soruşturmanın konuşulduğu toplantıda, Aden'de güvenlik ile istikrarın güçlendirilmesi ve terörle mücadele için kentteki polis ve soruşturma birimlerinin daha aktif olması gerektiği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Haydan, bugün, patlamaların yaşandığı Aden Havalimanı'nı ziyaret etmiş, havalimanının yeniden hizmet verebilmesi için ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini söylemişti.

Cumhurbaşkanı Hadi, dün, saldırıya ilişkin İçişleri Bakanı Haydan başkanlığında bir soruşturma komitesi kurulması talimatı vermişti.

- Aden Havalimanı'ndaki saldırı

Yeni kurulan Yemen hükümetinin kabine üyelerinin dün Suudi Arabistan'dan ülkeye ulaştıkları sırada Aden Havalimanı'nın terminalinde 3 patlama meydana geldi.

Patlamalarda 26 kişinin yaşamını yitirdiği, 100'den fazla kişinin yaralandığı duyuruldu.

Yemen İçişleri Bakanlığı ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Güney Geçiş Konseyi (GGK) saldırıyla ilgili İran destekli Husileri suçlarken, Husilerin Siyasi Büro Üyesi Muhammed el-Buhayti ise iddiaları reddederek, "Saldırıyla hiçbir ilgilimiz yok." ifadelerini kullandı.

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