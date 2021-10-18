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Biyografi Adem Taşkaya kimdir? Adem Taşkaya nereli kaç yaşında?
Biyografi

Adem Taşkaya kimdir? Adem Taşkaya nereli kaç yaşında?

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Adem Taşkaya, CHP ile küçük ortağı HDP’nin 2023 seçimleri için pazarlık masasına oturduğunu iddia ederek, HDP'nin, sandık desteği karşılığı CHP'ye 'terörist başı, bebek katili Abdullah Öcalan’a özgürlük’ için baskı yaptığı dile getirdi. Peki Adem Taşkaya kimdir? Adem Taşkaya nereli?

Yeniakit Publisher
2021-10-18 08:47:00 - 2021-10-18 08:47:51
Adem Taşkaya kimdir? Adem Taşkaya nereli kaç yaşında?

Adem Taşkaya, Ümit Özdağ'ın Genel Başkan Yardımcısı olduğu dönemde kendisine yardımcı olarak atadığı isimdir. Adem Taşkaya İstanbul'da yaşamaktadır. Aslen Trabzonludur. İyi Parti Medyadan Sorumlu eski Başkan yardımcısı Adem Taşkaya A Haber ekranlarında, 2014 yılında İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun babası Orhan Kavuncu'nun bir yemekte, Kazakistan FETÖ imamı Mesut Ata, FETÖ'den tutuklu Enver Altaylı, Bank Asya kurucu ortağı Mehmet Artukaslan gibi isimlerle bir araya geldiğini belgeleyen bir fotoğrafı paylaşmıştı. Adem Taşkaya, Araştırma - İnceleme, Güncel Konular, Siyaset - Politika kategorilerinde eserler yazmış bir yazardır.

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