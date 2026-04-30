İstanbul’da kimsenin canı güvende değil! Annesiyle okula giden çocuğu İETT otobüsü ezdi

CHP’nin liyakatli kadroları tasfiye ederek yandaş arpalığına çevirdiği İETT otobüsleri dehşet saçmaya devam ediyor. Tramvay, TIR, Kamyon, otomobil, minibüs, bisiklet, motosiklet, scooter, kaykay gibi karada giden her araçla kazası bulunan, gemilerin bile görünce kıyıdan uzaklaştığı ve yanmadığı gün olmadığı için İstanbullunun son duasını ederek biner hale geldiği İETT otobüslerinden biri bu sabah Bağcılarda annesiyle okula giden 12 yaşındaki çocuğu ezdi. Otobüsün altından çıkarılan çocuk hastaneye kaldırıldı.