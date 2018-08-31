Adem Ljajic Beşiktaş'ta Adem Ljajic kimdir?

Son dakika Adem Ljajic Beşiktaş'ın teklifini kabul etti. Siyah beyazlılar, 26 yaşındaki Sırp orta sahayı 1 yıllığına kiralamak için hem kulübü hem de oyuncuyla anlaştı. Peki Adem Ljajic kimdir?

ADEM LJAJIC KİMDİR?

Futbolculuk kariyerine Partizan altyapısında başlayan Ljajic, 19 yaşındayken Fiorentina'ya transfer oldu. Floransa ekibinde gösterdiği başarılı performans ile 10,8 milyon Euro karşılığında AS Roma'ya geçiş yapan Sırp futbolcu, 2015/16 sezonunu Inter'de kiralık geçirdikten sonra kulübüne döner dönmez 8,1 milyon Euro karşılığında Torino'ya satıldı. Geçtiğimiz sezon Torino forması ile 28 maça çıkan Ljajic, 6 gol 13 asist katkısında bulundu.