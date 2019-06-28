Adem Büyük Galatasaray'da - Sarı-kırmızılı kulüp, 31 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzaladığını duyurdu



İSTANBUL (AA) - Galatasaray Kulübü, geçen sezon Yeni Malatyaspor'da forma giyen Adem Büyük'ü kadrosuna kattı. Galatasaray Sportif Sınai ve Ticari Yatırımlar AŞ'den Borsa İstanbul'a gönderilen ve Kamuyu Aydınlatma Platformunda (KAP) da yer alan açıklamada, 31 yaşındaki forvetle 2 yıllık anlaşmaya varıldığı duyuruldu. Açıklamada, Adem Büyük'e 2019-2020 sezonu için net 3 milyon 500 bin TL, 2020-2021 sezonu için ise net 4 milyon TL sabit transfer ücreti ödeneceği aktarıldı. Galatasaray Kulübü, ayrıca Adem Büyük'ün transferi dolayısıyla hazırlanan videoyu sosyal medya hesabından paylaştı.

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