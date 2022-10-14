Adaylık şartlarını sıralayan Muharrem İnce, CHP'ye fena salladı

CHP’nin 2018’de Cumhurbaşkanı adayı gösterip, “seçilmemesi için uğraştığı” Muharrem İnce, partide gördüğü mobbingden sonra istifa edip Memleket Partisi’ni kurdu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun partiden uzaklaştırmak için aday yaptığı İnce, kendi partisiyle seçim çalışmalarına devam ediyor.

Son olarak Bursa’da esnaf ziyareti yapan Memleket Partisi Genel Başkanı, kendisine yöneltilen adaylık sorusuna cevap verdi.

“Altılı masanın adayı olur musunuz?” sorusuna yönelik İnce, CHP adayıyken yaşadıklarına gönderme yaparak şunları söyledi:

“Şartlarım var. Bir; bana oy verecekler. İki; sandıkta oy vermemezlik yapmayacaklar. Hazineden aldıkları paraları harcayacaklar. Kendi afişleri değil, cumhurbaşkanı adayının afişlerini asacaklar. Sandıklara sahip çıkacaklar. Seçim gecesi iftira atmayacaklar. ‘Seçim gecesi neredeydin’ deyip, sandıklara sahip çıkmayıp sonra da seçim gecesinden itibaren yıpratmaya başlamayacaklar. Seçimden sonra ola ki kaybedersek tuvaletin önüne oturtmayacaklar. Bana yakın olan insanları partiden atmayacaklar. Bunları yaparlarsa kabulüm.”