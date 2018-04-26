Adaylık istifaları peş peşe geliyor! İşte o isimler..

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, milletvekili aday adaylığı için istifa etti. Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Akyürek ile Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı milletvekili aday adaylığı için görevlerinden istifa etti. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu da Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Bu arada Ankara'dan da şu ana kadar en üst düzeyde ilk istifa haberi TRT'den geldi. Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya görevinden istifa ederek, AK Parti'den Eskişehir milletvekili aday adayı oldu. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Selim Bağlı da istifa ediyor. Bağlı'nın Gaziantep'den milletvekili olmak istediği ancak AK Parti yönetiminin kendisine Şanlıurfa'yı önerdiği belirtiliyor.



ANKARA'DA ADAYLIK İÇİN ÜST DÜZEY İLK İSTİFA: TRT GENEL MÜDÜR YARDIMCISI AK PARTİ'DEN ADAY ADAYI



24 Haziran seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için istifalarda bugün son gün. Aday adayı olmak isteyenlerin bugün saat 17.00'ye kadar partilere başvurmaları gerekirken Ankara'dan üst düzey ilk istifa TRT'den geldi.

Türkiye Radyo ve Televizyon Kurumu (TRT) Genel Müdür Yardımcısı Fethi Fahri Kaya görevinden istifa ederek, AK Parti'den Eskişehir milletvekili aday adayı oldu.

TRT'den ayrıca 1.Hukuk Müşaviri Maruf Okuyan'ın istifa ederek memleketi Bingöl'den milletvekili aday adayı olarak başvurduğu öğrenildi. Okuyan, daha önce AK Parti Bingöl İl Başkanlığı da yapmıştı.

O BAKANLIKTA ADAY ÇOK



Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nda da çok sayıda ismin bugün istifa etmesi bekleniyor. Bunlardan biri Çevre ve Şehircilik Bakan Danışmanı Ahmet Zembilci. Daha önce Adana Sarıçam Belediye Başkanı olan Zembilci, Adana'dan vekil olmak için istifa ettiği öğrenildi.

Müsteşar Yardımcısı Fatma Varank'ın İstanbul'dan; Mücahit Demirtaş'ın Elazığ'dan; ÇED Genel Müdür Yardımcısı Ali Rıza Tanas'ın Erzurum'dan; Tabiat Varlıkları Genel Müdür Yardımcısı Alaattin Nalcıoğlu'nun Kahramanmaraş'tan aday adayı olması bekleniyor.



GÜMRÜK'TEKİ İSTİFALAR



Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'nda ise Müsteşar Yardımcısı İsmail Yücel'in memleketi Erzincan'dan; Esnaf ve Sanatkarlar Genel Müdürü Necmettin Erkan'ın da yine memleketi Kırşehir'den aday adayı olması bekleniyor.



O KURUMUN BAŞKANI DA İSTİFA EDİYOR



Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanı Selim Bağlı da istifa ediyor. Bağlı'nın Gaziantep'den milletvekili olmak istediği ancak AK Parti yönetiminin kendisine Şanlıurfa'yı önerdiği belirtiliyor.

SGK'da Kayıtdışı İstihdamla Mücadele Daire Başkanı Yakup Süngü de memleketi Bingöl'den aday adayı olmak için istifa etti.



15 TEMMUZ GAZİLERİ BAŞKANI



SGK'da çalışan ve 15 Temmuz Gazileri Derneği Başkanı olan Muammer Polat, aslen Trabzonlu olmakla birlikte Diyarbakır'dan aday adayı olmak için istifa etti.



BURDUR VALİSİ İSTİFA ETTİ



Burdur Valisi Şerif Yılmaz, 24 Haziran’da yapılacak seçimde milletvekili aday adaylığı için görevinden istifa etti. Dün akşam görevinden istifa eden Yılmaz'ın bugün AK Parti Manisa milletvekili aday adayı olmak için başvuruda bulunacağı öğrenildi. Öte yandan Vali Yılmaz’ın bugün saat 16.00'da valilikte düzenlenecek olan uğurlama töreninin ardından Burdur’dan ayrılması bekleniyor.



KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ



Konya Büyükşehir Belediye Başkanı AK Parti’li Tahir Akyürek, partisinden milletvekilliği aday adaylığı için görevinden istifa etti.

2004 yılından itibaren Konya Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nı yürüten Akyürek, 24 Haziran’da yapılacak erken seçimlerde partisinden milletvekili aday adayı olmak için bugün düzenlediği basın toplantısıyla istifa ettiğini açıkladı.

Herkesten haklarını helal etmeklerini isteyen Akyürek, ”Üçüncü dönemimiz olması, yeni sürecin hızlı gerçekleşmesi ve yapılan istişareler sonucu milletvekili aday adayı olmak üzere müracaatımızı yapmamız gerekti. Bugün itibariyle belediye başkanlığından istifa ederek ayrılıyorum.” dedi.



SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI İSTİFA ETTİ



Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, milletvekili aday adaylığı için belediye başkanlığından istifa ettiğini açıkladı.

Yılmaz, AK Parti İl Başkanlığında düzenlediği basın toplantısında istifa kararını açıkladı. AK Parti İl Başkanı Hakan Karaduman’ın ardından konuşan Yılmaz, “Genel merkezimiz beni arayarak 24 Haziran’da yapılacak seçimlerde milletvekili aday adayı olmam için teklifte bulundu. Sahip olduğum terbiye, siyasi ahlak ve parti disiplinine bağlılığımdan dolayı bu teklifi kabul ettim. Bugün aday adaylığı müracaatının son günü. 19 senedir sürdürdüğüm belediye başkanlığı görevini bu akşam sonlandırmak durumundayım. Herkesten haklarını helal etmelerini istiyorum. Bundan sonra nasip olursa parlamentoda partime hizmet edeceğim” dedi.

Yılmaz açıklamasının ardından aday adaylığı başvurusunu yaptı. Başkan Yılmaz, 19 yıldır Samsun Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevini yürütüyordu.



BİLECİK VALİSİ DE ADAYLIK İÇİN İSTİFA ETTİ



Bilecik Belediye Başkanı Selim Yağcı, görevinden istifa ederek 24 Haziran genel seçimlerinde milletvekili aday adaylığı için resmi başvurusunu yaptı.

Yağcı, basın toplantısında yaptığı açıklamada, buruk bir şekilde bu başlangıcı yaptığını ifade ederek, ''Bugün biliyorsunuz bizim partimizde 3 dönem kuralı var. 3 dönem sonucunda genel merkezimiz böyle bir uygulamayı yapıyor ve bunu da ben çok doğru olarak görüyorum. Şehirler veya yapılan görevler farklı gözlerle, farklı gönüllerle arada el değiştirmesi ve bu noktalarda yapılmasının ben önemli olduğunu düşünüyorum” dedi.



KILIÇDAROĞLU'NUN DANIŞMANI DA İSTİFA ETTİ



CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı Turgay Bozoğlu, Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevinden istifa ederek CHP’den milletvekili aday adayı oldu. Bozoğlu, 2011 genel seçimlerinde CHP İzmir 1. Bölge 8’inci sıradan milletvekili adayı gösterilmişti. Seçilemeyince 2014 yılında Çankaya Belediyesi’nde başkan yardımcılığı görevine getirildi, 2015 yılında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun ekonomi danışmanı oldu. Bozoğlu, İzmir’den milletvekili adayı olabilmek için kamu görevinden istifa ederek, aday adayı oldu.