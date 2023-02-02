Adaylık hesaplaşmalarından fırsat bulamayan Ekrem İETT kazalarını gündemine almadı!

İş bilmez CHP'li Ekrem İmamoğlu, İETT'lileri İstanbullu için can ve mal tehdidi haline getirirken, adaylık kavgasından fırsat bulamadığı için, bugün yaşanan kazaları gündemine alamadı.

İstanbul'da art arda yaşanan İETT kazaları, sorumsuz İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'na öfkeyi arttırdı.

Yönettiği şehrin sorunlarını bir kenara bırakıp, İP'li Meral Akşener ile Cumhurbaşkanlığı planları yapan İmamoğlu yönetimindeki İETT, artık iflas noktasına geldi.

Önce otobüs ardından metrobüs: 1 ölü, 1'i ağır 5 yaralı!

İstanbul Bahçelievler'de İETT otobüsünün kontrolden çıkarak, bir alışveriş merkezi yakınındaki otobüs durağının önünde minibüse çarptığı kazada bir kişi hayatını kaybederken çok sayıda da yaralının olduğu öğrenildi.

Bahçelievler'deki kazadan birkaç saat sonra da Bakırköy-Şirinevler arasında bir metrobüs yangını yaşandı.

Seyir halindeki metrobüs alev alev yanarken, korku dolu anlar amatör kameralar ile kayıt altına alındı.

İstanbul'da tüm bunlar yaşanırken Ekrem İmamoğlu ise yarın Giresun gezisine çıkacak. Adaylık kavgası ile meşgul olan İmamoğlu, yaşanan kazalara ilişkin şu saate kadar tek bir kelime bile etmedi.