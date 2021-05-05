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Siyaset “Adaylığıma Meral Akşener ve Pervin Buldan karar verir”
Siyaset

“Adaylığıma Meral Akşener ve Pervin Buldan karar verir”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 Cumhurbaşkanı adaylığı için, "İttifak karar verir" ifadesini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-05-05 14:41:00 -
“Adaylığıma Meral Akşener ve Pervin Buldan karar verir”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanlığı adaylığı hakkında konuştu. Kılıçdaroğlu, adaylığına, İYİ Parti ve HDP'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın karar vereceğini söyledi.

"İttifak derse ki, aday olacaksın, oluruz o zaman" diyen Kılıçdaroğlu sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu, ittifakın kendi içinde konuşacağı bir olay. Bugünden Cumhurbaşkanı tartışması yapmayı doğru bulmam. Her partinin saygıdeğer liderlerinin kafasında bazı sorular, yanıtlar, adaylar varıdr. Önce bir güçlendirilmiş parlamenter sistemden ne anlıyoruz kamuoyu ile paylaşmak zorundayız"

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