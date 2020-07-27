Adaylar ve velilerin dikkatine! Sanayiciden gençlere mesleki rehberlik

İstihdamı arttırmak için seferber olan sanayiciler, gençlere mesleki ve teknik beceri kazandırma çabası içerisindeler. Otomotiv, makine ve tekstil üreticileri, bu kapsamda lise ile üniversite adaylarını markaja almış durumdalar. Üreticiler, yakından ilgilendikleri öğrenciler ve velilerine devamlı “Ara eleman arayışımız giderek artıyor. Bu hakikati görün, meslek edinin” diye sesleniyorlar.

Üretime soğuk bakılıyor

İmalat sektöründe ara eleman açığının büyüdüğüne dikkat çeken İstanbullu ve Anadolulu sanayiciler de “Açığın en önemli nedeni yeni jenerasyonun fabrikaya girip üretime katılmaktan imtina etmesidir. Bu durumun sürdürülebilir olmadığı bilinmeli, mavi yakalı adedi arttırılmalıdır” görüşünde birleşiyorlar.

Bahçıvan: Okullarımız yıldızlaşmaya başladı

İstanbul Sanayi Odası (İSO) Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, meslek liselerine talebin artacağına işaret etti. Bahçıvan, “Meslek liselerimiz yıldızlaşıyor. Zira bu okullarda okuyan çocuklarımız, sanayicilerimizle ele ele vererek eğitimlerini sürdürüyorlar. Diplomalarını almalarının ardından da aranan eleman olarak kariyer hayatlarına başlıyorlar, ekonomiye güç katıyorlar” dedi. Liselere Geçiş Sınavı (LGS) adaylarının önemli bir tercihle karşı karşıya olduklarını dile getiren Bahçıvan, “Şu muhakkak ki gelecek meslek liselerinde. Onun için hem velilerimizin hem de değerli çocuklarımıza bu okulları seçmelerini tavsiye ediyoruz” şeklinde konuştu.

Anlamlı hedef

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, öğrencileri 81 ilde bulunan 103 meslek lisesini seçmeye davet ederek, “Bu okulları tercih edip yerleşecek gençlerimiz uzman olarak yetiştirilecekler. Buralarda öğrenim görecek olan kardeşlerimizin diplomaları, meslekleri olacak” diye konuştu. Mesleki eğitim ile reel sektörü birbirine entegre ettiklerini anlatan Hisarcıklıoğlu, daha çok icat ve patent çıkartacak gençleri yetiştirmeyi hedeflediklerini açıkladı.

Yazılımcı ihtiyacı artacak

Takım Tezgâhları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (TİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Varlık da üretimi otomatize etmek için yazılımcılara ve robot entegratörlerine ihtiyaç duyulacağını kaydetti. Varlık, üniversite adaylarına “Bilişimle ilgili lisans ve önlisans programlarını tercih edin” öğüdünde bulundu.

Yeni hamleler yapılmalı

Kariyer danışmanları ise defaatle Fen-Edebiyat, İktisadi ve İdari Bilimler fakültelerinin işsiz ürettiklerinin vurgulayarak, şu ifadeleri kullanıyorlar: “Bizlerin devlette atama bekleyen diplomalı mesleksizlere değil de sanayicilerce aranan, nitelikli kimselere ihtiyacımız var. Ziraat fakültelerinden çıkan ancak bitkiyi tanımayan çok mühendisimiz var. Ama iyi bir bahçıvanımız yok. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından bu konuda önemli tedbirler alınıyor, stratejik adımlar atılıyor. Gelinen aşamada Yükseköğretim Kurumu’nun bakanlığı örnek alıp yeni hamleler yapmasını bekliyoruz.”

Hamilik avantajı

İstanbul Ticaret Odası’nın (İTO) meslek liseleri için uyguladığı ‘hamilik’ projesi devam ediyor. İTO meclis üyeleri ve sektör temsilcisi iş insanlarının ‘hamilik’ kapsamındaki okullar, gerek mesleki eğitim için kullanılan makinaların tedarikinde gerekse eğiticinin eğitiminde önemli kazanımlar elde ediyorlar. Mobilyadan trikoya, çoraptan elektroniğe kadar imalat sanayinin ihtiyaç duyduğu ‘aranan elemanlar’, bu okullardan mezun olarak iş hayatına iki adım önde başlayacaklar.

Bu arada; savunma sanayiinde ihtiyaç duyulan nitelikli iş gücünün yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla geçen yıl kurulan ASELSAN Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi de yeni eğitim-öğretim yılı için öğrencilerini bekliyor.