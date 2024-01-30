Adayı yenmek için: rahat rahat arayı açıp Demokratik Kongo, Mısır'ı elemeyi başardı! Dev bir tuğlada.. Vakti

Ekvator Ginesi 0-1 Gine

2024 Afrika Uluslar Kupası son 16 turu mücadelesinde A grubu lideri Ekvator Ginesi ile C grubu üçüncüsü Gine karşı karşı geldi. Karşılaşmanın golsüz geçen ilk yarısının ardından Ekvator Ginesi’nde Federico Bikoro 55. dakikada gördüğü kırmızı kart ile takımını 10 kişi bıraktı. 69. dakikada ise Ekvator Ginesi’nde kazanılan penaltıda topun başına geçen Emilio Nsue topu direğe nişanladı ve mücadelenin son bölümüne 0-0’lık eşitlikle girildi. Maçın son anlarında ise 10 kişi rakibine karşı baskısını artıran Gine, 90+8. dakikada Mohamed Bayo’nun kafa golüyle kilidi açmayı başardı ve 1-0’lık galibiyetle çeyrek finale yükselen taraf oldu. Gine’nin çeyrek finaldeki rakibi ise Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu.

Gine’de Mondihome Kayserispor forması giyen Julian Jeanvier 90 dakika forma giydi. Mısır 1-1 Demokratik Kongo Cumhuriyeti (Penaltılar: 7-8)Dün oynanan diğer son 16 mücadelesinde ise B grubu ikincisi Mısır ile F grubu ikincisi Demokratik Kongo Cumhuriyeti kozlarını paylaştı. Karşılaşmanın ilk yarısında baskılı başlayan taraf Mısır olsa da, 37. dakikada Meschack Elia’nın golü ile üstünlüğü yakalayan taraf Demokratik Kongo Cumhuriyeti oldu. Yanıt vermekte gecikmeyen Mısır ise 45+1. dakikada Mostafa Mohamed’in penaltıdan attığı golle skoru dengeledi ve soyunma odasına 1-1’lik eşitlikle gidildi. İki takımın da oldukça temkinli olduğu ikinci yarıda ise gol sesi çıkmadı ve karşılaşma uzadı. 97. dakikada Mısır’da Mohamed Hamdi kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi braıktı.

Uzatmalarda da iki takım eşitliği bozmayı başaramayınca, çeyrek finalisti belirlemek adına penaltı atışlarına geçildi. Yedişer penaltı atışında da eşitlik bozulmadı ve turun kaderi kalecilerin kullanacağı penaltılara kaldı. Mısır adına sekizinci penaltıyı atan kaleci Mohamed Abou Gabal’ın vuruşu direğe çarpıp dışarı çıktı ve avantaj Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ne geçti. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ise topun başına geçen file bekçisi Lionel M’Pasi topu ağlara gönderdi ve ülkesini çeyrek finale taşıdı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nin çeyrek finaldeki rakibi Gine oldu.

Mısır’da Trabzonspor forması giyen Mahmoud Trezeguet 11’de başladı ve 83. dakikada oyundan alındı. Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde ise Beşiktaş forması giyen Arthur Masuaku ve Galatasaray formasını terleten Cedric Bakambu ilk 11’de sahaya çıkarken, Bakambu 65. dakikada oyundan alındı. Masuaku da seri penaltı atışlarında takımı adına ikinci penaltıdan yararlanamadı.

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