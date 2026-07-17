Adaya kaçmak kurtarmadı Jandarma 22 şüpheliyi yakalandı

Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, suçların önlenmesi ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik Marmara ilçesi Avşa Adası'nda geniş çaplı "Huzur ve Güven" uygulaması gerçekleştirildi. Toplam 23 ekip ve 64 personelin katılımıyla icra edilen denetimlerde, 3 bin 868 kişi ile 357 araç sorgulandı, 305 iş yeri ise kontrol edildi.

Gerçekleştirilen detaylı denetimler sonucunda çeşitli suçlardan arama kaydı bulunduğu tespit edilen 22 kişi yakalandı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı tarafından yapılan açıklamada, emniyet, asayiş ve kamu düzeninin sağlanması ile suçların önlenmesine yönelik çalışmaların aralıksız olarak sürdürüleceği bildirildi.