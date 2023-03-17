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Gündem "Aday olacak mı?" İbrahim Tatlıses'ten cevap gecikmedi
Gündem

"Aday olacak mı?" İbrahim Tatlıses'ten cevap gecikmedi

"Beşinci kez aday olacak mısınız" sorusuna cevap veren İbrahim Tatlıses, AK Parti'den aday adayı olacağının sinyalini yaktı.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 11:07:00 -
"Aday olacak mı?" İbrahim Tatlıses'ten cevap gecikmedi

 RECEP YEŞİL  İSTANBUL 

Türkiye, 14 Mayıs’ta tarihi seçime gidiyor.

Şimdilik pusulada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan ve Doğu Perinçek'in ismi yer alıyor.

Siyasi partilerde aday adaylığı için başvurular devam ederken AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi ise 22 Mart'a uzatıldı.

Üç günde 3 binden fazla başvuru aldıklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bu rağbeti gördüğümüz için tarihleri esnettik" ifadelerini kullandı.
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Tatlıses sinyali yaktı!

Daha önce 4 defa AK Parti'den aday adayı olan İbrahim Tatlıses, Odatv'ye konuştu.

"Beşinci kez aday olacak mısınız" sorunu cevaplayan Tatlıses Tatlıses, aday adayı olacağının sinyalini verdi.

Tatlıses, "Daha bir hafta var. Açıklamamı göreceksiniz" dedi.

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