"Aday olacak mı?" İbrahim Tatlıses'ten cevap gecikmedi

RECEP YEŞİL İSTANBUL

Türkiye, 14 Mayıs’ta tarihi seçime gidiyor.

Şimdilik pusulada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Muharrem İnce, Sinan Oğan ve Doğu Perinçek'in ismi yer alıyor.

Siyasi partilerde aday adaylığı için başvurular devam ederken AK Parti'de milletvekili aday adaylığı başvuru süresi ise 22 Mart'a uzatıldı.

Üç günde 3 binden fazla başvuru aldıklarını söyleyen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, "Bu rağbeti gördüğümüz için tarihleri esnettik" ifadelerini kullandı.

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Tatlıses sinyali yaktı!

Daha önce 4 defa AK Parti'den aday adayı olan İbrahim Tatlıses, Odatv'ye konuştu.

"Beşinci kez aday olacak mısınız" sorunu cevaplayan Tatlıses Tatlıses, aday adayı olacağının sinyalini verdi.

Tatlıses, "Daha bir hafta var. Açıklamamı göreceksiniz" dedi.