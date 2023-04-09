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Gündem Aday listesinde gösterilmedi! CHP'den istifa etti
Gündem

Aday listesinde gösterilmedi! CHP'den istifa etti

Yeniakit Publisher
2023-04-09 17:51:00 -
Aday listesinde gösterilmedi! CHP'den istifa etti

CHP Kocaeli Milletvekili aday adayı olan Büyük Türkiye Hareketi Lideri Ömer Faruk Başaran, aday listesinde yer bulamamasının ardından, CHP üyeliğinden istifa etti.

14 Mayıs 2023 tarihinde yapılacak olan Milletvekilliği Genel Seçimlerine sayılı günler kala siyasette hareketli dakikalar yaşanıyor.

Büyük Türkiye Hareketi Lideri Ömer Faruk Başaran ise CHP Kocaeli Milletvekili aday adayı olmuştu. CHP’nin milletvekili aday listesini Yüksek Seçim Kurulu’na (YSK) teslim etmesiyle birlikte isimler netleşmeye başladı. CHP Kocaeli Milletvekili aday listesinde yer bulamayan Başaran, aldığı kararla CHP üyeliğinden istifa etti.

Parti kurarak yollarına devam edeceklerini açıklayan Başaran, “Hayır dediler diye hayırlı yolumuzdan vazgeçecek değiliz. Zaten yol haritamızda bir seçenekti. Bizim asıl olan planımız büyük Türkiye Hareketi’ni partileştirmektir. İlk seçimlerde rekor bir oy alacağımızdan eminiz. Büyük Türkiye Hareketi olarak bu seçimlerle birlikte partileşme sürecimiz başlamıştır. Ya yeni bir yol bulacağız, ya da yeni bir yol yapacağız demiştim. Büyük Türkiye Hareketi yeni ve çok sağlam bir parti olacak” dedi.

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Yeni bir iş aş haydar baş vakası oda rekor oy aldıydı
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