Aday gösterilmeyince küsmüştü! 'Geliyor Kılıçdaroğlu' şarkısını yazan CHP'nin müzisyeni: Artık kimseye şarkı yazmam!
Gündem

Aday gösterilmeyince küsmüştü! ‘Geliyor Kılıçdaroğlu' şarkısını yazan CHP’nin müzisyeni: Artık kimseye şarkı yazmam!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Aday gösterilmeyince küsmüştü! ‘Geliyor Kılıçdaroğlu' şarkısını yazan CHP’nin müzisyeni: Artık kimseye şarkı yazmam!

2009 yılındaki yerel seçimlerde İstanbul Belediye Başkanı adayı olan Kemal Kılıçdaroğlu için "Geliyor Kılıçdaroğlu" şarkısı dahil, CHP'nin kullandığı birçok seçim şarkısının hazırlığında yer alan Onur Akın, ‘Geliyor Kılıçdaroğlu’ şarkısı için pişman olup olmadığı sorusunu cevapladıktan sonra “Bundan sonra hiçbir isme şarkı yazmam” dedi. Akın 2023 yılında CHP’den milletvekili aday adayı ancak CHP tarafından aday gösterilmeyince büyük hayal kırıklığı yaşamıştı!

Katıldığı bir televizyon programında kendisine yöneltilen soruları cevaplayan CHP’nin müzisyeni Onur Akın, "Kılıçdaroğlu" şarkısı için insanların "Pişman mısın" sorularına maruz kaldığını ancak pişmanlık duymadığını şöyle dile getirdi:  "Geliyor Kılıçdar, Kılıçdaroğlu…” O şarkı için “pişman mısınız” diye çok soruldu. Hayır, değilim. Çünkü sanatçı dönemine tanıklık eden, dönemine dair ürün veren, belge bırakan insandır. Sanatçı, ihtiyaç duyduğunda sanatını toplumsal fayda için kullanabilir. Ben o dönemde “yetmez ama evet”çilere, yanlış gördüğüm kesimlere karşı durmak istedim."

KÜRT, ALEVİ VE SOLCUYDU BU YÜZDEN DESTEKLEDİM

Kılıçdaroğlu'nun genel başkan koltuğuna oturmasıyla birlikte CHP'yi desteklemeye karar verdiğini aktaran Akın, yaşananları şöyle anlattı: "CHP’nin başına bir Kürt, bir Alevi ve gerçekten sol olduğuna inandığım bir lider geldi. Eşimle oturduk, “Bu adamı desteklemek lazım” dedik. Ben de gece dörtte kalktım, şarkıyı yazdım, sabaha kadar besteledim. Ertesi gün stüdyoya girdim. Şarkıyı duyan herkes çok sevdi."

Dönemin müzisyenlerini CHP için yazdığı şarkıları seslendirmediği için eleştiren Akın, "Bundan sonra isimlere değil, fikirlere şarkı yapacağım. Çünkü eleştiriyi bile zor kaldırıyorum" dedi.

