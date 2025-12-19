Marmara’nın su kaynağı tükeniyor! Sapanca için zaman daralıyor

Alemdar, gölün kendi kaynağı olduğunu ve derelerden beslendiğini dile getirerek, şöyle devam etti: "Derelerdeki kaynaklarımızın azalmasının büyük sebebi kar yağmaması. Kar yağmayınca karların erimesiyle oluşan su kaynağımız kurudu. Sadece gölün kendi içerisinden gelen ve kendini besleyen kaynağımız var. Derelerden gelen mevcuttaki su kaynaklarımızı da daha etkin kullanmak adına işgal edilen yerler varsa onların da tespitini yapıp bir an önce gölün önünü açarak dere yataklarının ıslah edilmesi ve korunması adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz ki göl daha fazla su sıkıntısı yaşamasın." Gölden kaçak su çekimlerini engellediklerini ve büyük çoğunluğunu tespit ettiklerini anlatan Alemdar, sazlıkların içerisinden kaçak su kullanımına ve Sapanca Gölü'ne kirli su salınımına yönelik önlem aldıklarını kaydetti. Alemdar, Sapanca Gölü'nden Sakarya Büyükşehir Belediyesine 68, Kocaeli Büyükşehir Belediyesine 30, TÜPRAŞ'a da 15 milyon metreküp su tahsis edildiğini aktararak, "Biz bu yıl şu ana kadar 60 milyon metreküp su kullanmışız. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi kendi tahsisi içerisinde bu kadar su kullanmış. TÜPRAŞ da 5 milyon metreküp su kullanmış." diye konuştu. Şişelenmiş suya tahsis edilen miktarın yılda 4 milyon metreküp olduğu bilgisini paylaşan Alemdar, "4 milyon metreküp, göle zarar verebilecek, gölün kaynaklarını etkileyebilecek oran değil. Ancak yaptığımız tespitlerde göle dışardan salınmış hortum, borular ve havuzlara çekilen sulara baktığımızda, buna yaklaşan oranda su kaçağı var." değerlendirmesinde bulundu. Alemdar, gölün kirletilmesinin önüne geçmek için yaptıkları çalışmalara değinerek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Sazlıklara baktık ki etraftan içerdeki pis sularını, kollektör olduğu yerlerde dahi kollektöre değil de göle akıtıyorlar. Bu kirliliği önlemek ve ortadan kaldırmak adına yaptığımız çalışmalarda diyoruz ki 'Dışardaki 4 milyon metreküp değil, esas Sapanca Gölü'nün tamamını zehirleyen, insanlara zarar veren çalışmayı siz ortaya koyuyorsunuz.' Sapanca Gölü'nde yapılacak olumlu çalışmaların engellenmesi için de bu şekilde gölden faydalananlar daha çok bağırıyor. Milletimizin işine gelen, vatandaşın doğru olduğuna inandığı projelerimizi yapmak adına çıktığımız yolda buraları işgal edenler, gölün içinde iskele yapanlar, gölün içini kullananların büyük çoğunluğu çok bağırmaya başlıyor."