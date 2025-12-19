Seda Sayan'dan Güllü itirafı: Geçmişte okul taksitlerini ödedim, Tuğyan ile Tuğberk istedi...

Şarkıcı Güllü'nün çocukları Tuğyan Ülkem Gülter ile Tuğberk Yağız ile ilgili yeni flaş bir gelişme yaşandı.

Seda Sayan, bir dönem Güllü'nün çocukları Tuğyan ile Tuğberk'in okul taksitlerini ödediğini söyleyerek, şu ifadeleri kullandı: Bunu ilk defa ekranlardan söylüyorum. Bunu Tuğyan da Tuğberk de ikisi de biliyorlar. Bunu daha önce dile getirmedim ama Tuğyan ile Tuğberk bu olay ortaya çıkmadan önce bana haber gönderdiler.

"Biz Seda ablamla programa çıkmak istiyoruz" diye. Ben de "gelin" dedim. Bunu söylediğim için beni lütfen yanlış anlamayın. Bu bizim aramızda konuşulduğu için söylüyorum. Özgür Aras beni arayarak; "Güllü'nün çocukları, senin programına çıkmak istiyor" dedi.

Çünkü "Annemizin çok sıkıştığı, bizim okullarımızın taksitlerini ödeyemediği zaman sizden almışlar" dedi. Bunu söylediğim için çok üzgünüm. Keşke bunlar yaşanmasaydı. Üzüntümü tarif edemem. Baştan beri kafamıza yatmayan şeyler vardı. Konduramadık.