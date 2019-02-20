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Aday değişince CHP'liler birbirine girdi!

Daha önce başkan adayı olarak açıklanan Suat Nezir yerine Erhan Kılıç'ın son anda aday gösterilmesinden sonra CHP'nin Buca Belediye Başkan aday adayları ve bazı parti üyeleri birbirine girdi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:17
Aday değişince CHP'liler birbirine girdi!

CHP yönetiminin, belediye başkan adaylığı değişikliğine gitmesi üzerine, aday adayı olanlar ve bazı partililer CHP Buca İlçe Başkanlığında bir araya geldi.

Burada aday adayları adına açıklama yapan Zekiye Seda Sönmez, İzmir'in en büyük ilçesinde, partinin aday belirleme sürecinin sancılı olduğunu, daha önce adı duyurulan Suat Nezir'in isminde değişikliğe gidildiğini anımsattı.

"Gelin bu yanlıştan dönün"

Adaylık müracaatında bulunmayan bir kişinin aday gösterildiğini, bunun aday adaylarını, partilileri yaraladığını dile getiren Sönmez, "Oysa her birimiz bu yeterliliğe sahip olduğumuz için ve Buca'ya hizmet etmek için yola çıkmışız. Buradan bir çağrı yapıyoruz, gelin bu yanlıştan dönün, içimizden yani adaylık başvurusunda bulunan bir arkadaşımızı aday yapın." diye konuştu.

Gerginlik çıktı

Bu esnada, Suat Nezir'in yakınları ve destekçileri basın açıklamasına tepki gösterdi. Basın açıklamasının Suat Nezir'i destek amaçlı olmadığını iddia eden destekçileri, tepkilerini alkışlarla dile getirdi.

Yaşanan gerginlik nedeniyle basın açıklaması yarıda kalırken, parti yönetiminden kişilerin araya girmesi sonrası taraflar yatıştırıldı.

Nezir aday gösterilmezse partiden istifa edecekler

Tarafları sakinleştirmeye çalışan eski Buca Belediye Başkanı Ercan Tatı, aday belirleme şansının halen sürdüğünü, yanlıştan dönülmesi gerektiğini ifade etti.

Suat Nezir'in yakınları da başka birinin aday gösterilmesi halinde partiden istifa edeceklerini belirtti.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:17
  1. İzmir
  2. CHP
  3. CHP adayları
  4. Zekiye Seda Dönmez
  5. Suat Nezir

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  • AhmetAhmet45 dk önce
    yav vurun doğrayın asın kesin bir birinizi de insanlar sevinsin hayatınızda birkere olsun işe yarayacak birşey yapın yahu!

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