Aday bile değil durmadan ihale düzenliyor Tunç Soyer giderayak soyuyor

Başkanlık koltuğunda oturduğu 5 yıllık sürede belediyeye ait şatoda keyif çatarak İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin kasasını heykeller ve adrese teslim ihalelerle boşaltan CHP’nin İzmir Belediye Başkanı Tunç Soyer, giderayak peş peşe konser ihalesi düzenlemeye devam ediyor.

Beş yıllık başkanlığı sırasında İzmir’i yine hizmete hasret bırakarak İzmir halkının parasını çalgı çengiye harcayan Soyer, tekrar aday gösterilmediği halde üst üste konser ihaleleri düzenliyor.

Akit’in “Giderayak vurgun” manşetiyle duyurduğu ve 7 Şubat 2024’te, 130’u yerel, 68’i ulusal sanatçılarla olmak üzere toplamda 198 adet konser ihalesi düzenleyen, 8 Şubat’ta ise 8 adet konser için daha ihaleye çıkan Soyer, yandaş sanatçıları semirtmek için bir kez daha kesenin ağzını açtı. 12 Mart 2024’te gerçekleştirilecek ihale ile Soyer bir kez daha milyonları konserlere harcayacak.

18 KONSERE 20 MİLYON

“2024 Yılı İçin Ulusal Bayram, Resmi Bayramlar ve Özel Gün Konserleri Hizmeti” adı altında düzenlenecek ihalede, 2 adet 300 bin TL’lik, 2 adet 400 bin TL’lik, 1 adet 450 bin TL’lik, 2 adet 500 bin TL’lik, 1 adet 550 bin TL’lik, 1 adet 600 bin TL’lik, 1 adet 650 bin TL’lik, 1 adet 700 bin TL’lik, 1 adet 750 bin TL’lik, 1 adet 800 bin TL’lik, 1 adet 850 bin TL’lik, 1 adet 1 milyon TL’lik, 1 adet 1 milyon 250 bin TL’lik, 1 adet 1 buçuk milyon TL’lik ve 1 adet 2 milyon TL’lik olmak üzere toplam 18 konser alımı gerçekleşeceği öğrenildi. Sadece kaşe bedeli olarak 20 milyon 700 bin TL ödeyecek olan Soyer’in bununla yetinmeyerek, yandaş sanatçılar için gidiş-dönüş olmak üzere 600 ekonomi sınıfı uçak bileti, 50 Bussines sınıfı uçak bileti ve şehir içi transfer bedelini de belediye kasasından ödetecek. Seçime sayılı günler kala üstelik tekrar aday olmayan Soyer’in düzenlediği ihaleler “Soyer giderayak soyuyor” eleştirilerini de beraberinde getirdi.

AKİT VURGUNUN TAKİPÇİSİ

Akit, 18 Ocak’ta yayınlanan “Giderayak vurgun” manşetiyle Soyer’in 7 Şubat 2024’te gerçekleştirilen ihale ile 130’u yerel, 68’i ulusal sanatçılarla olmak üzere toplamda 198 adet konser alımı yapacağını belgelemişti. 22 Ocak 2024 tarihli sayımızda ise “Soyer, konser ihalelerini seriye bağladı” başlıklı haber ile Soyer’in Fazıl Say, Emre Yavuz, Arya Su Gülenç gibi piyanistler ile keman sanatçıları Sevil Ulucan, Gülru Ensari, Ozan Akkol, Ece Sözer ve çellistler Nicolas Aldstaeddt, Ümit İşgörür, Özgür Aydın’a ihale pasladığını deşifre etmiştik.

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