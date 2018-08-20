THY - Kastamonu
0553 313 94 23

Adapazarı'nda kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Adapazarı'nda kavşakta 2 otomobil çarpıştı. 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı

20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:34
Adapazarı'nda kaza: 2 ölü, 7 yaralı

Adapazarı'nda kavşakta 2 otomobilin çarpışması sonucu Hatice Bıçakçı yaşamını yitirirken, Hanife Kumaş(62), Emin Kumaş(62), Kaan Kumaş(18), Şerife Kumaş(51), bebek Yağız Kerem Kumaş, Mürvet Bıçakçı, Mustafa Bıçakçı ve Zeynep Yapan yaralandı. Sakarya Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü'nde memur olan Zeynep Yapan, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

EŞİNİN MEZARINI ZİYARETTEN DÖNÜYORDU

Zeynep Yapan'ın kazada ölen annesi, babası ve kız kardeşi ile birlikte 1,5 yıl önce 51 yaşındayken kolon kanserinden ölen eşi Halit Yapan'ın Emirdağ Mezarlığı'ndaki mezarını ziyaret ettiği, ailenin ziyaret çıkışı mezarlık önündeki kavşakta kaza geçirdikleri ortaya çıktı. Zeynep Yapan eşinin yanında toprağa verilecek.

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 08:34
  1. Sakarya
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Baran’dan, bayramda yerli çikolata tüketin çağrısı
    1. Baran’dan, bayramda yerli çikolata..
    2. Palandöken: Türkiye güçlü bir ülke,..
    3. Araç kiralayanlar dikkat! Mağduriyet..
    4. Firari FETÖ'cü Yunanistan'a kaçarken yak
    5. ABD'den 4 ülkeye sert suçlama!..
    6. Şok oldular! "Fare gibi deliğe sıkıştık"
    7. Dolar bayram öncesi ne kadar?
    8. İlk gün 750 bin kişi havayolunu tercih..
    9. İstanbulluları şaşırtan görüntü!
    10. Yeni havalimanı ile bilet fiyatı düşecek
    11. Teşrik tekbiri ne zaman başlar? Teşrik..
    12. Iğdır kurban bayramı namazı saati kaçta?
    13. Çiftçiye 50 bin koyun verilecek!
    14. Fındık 15 TL’nin altına inmesin
    15. ABD'li turistin Türkiye'de çektiği..
    16. Dolar haftaya nasıl başladı? İşte..
    17. İki ülkeden dev hamle! Savaş uçağı..
    18. Seleznyov'un hareketi VAR'dan kaçmadı
    19. Arefe günü oruç tutulur mu?
    20. Arefe günü tutulan orucun sevabı nedir?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    Katarlı gazeteci Siyonist Arapları bombaladı: Neden Türkiye'nin yanında durmadınız?
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    İhanetin notu eski CHP'li başkanın cebinden çıktı
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    Sırbistan: Türkiye karşıtı bir koalisyon...
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    TSK'dan flaş açıklama! 'ABD ordusu ile...'
    Sapkınlık hastalık!
    Sapkınlık hastalık!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    3 günde 60 bin araç geldi! Jandarma ve polis alarmda
    Pentagon dünyayı şok eden raporu açıkladı: Bizi ve müttefiklerimizi bombalamak için eğitiliyorlar!
    Pentagon dünyayı şok eden raporu açıkladı: Bizi ve müttefiklerimizi bombalamak için eğitiliyorlar!