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Ekonomi Adana'ya gidek mi? Geri sayım başladı yeni hedef 1 milyon
Ekonomi

Adana'ya gidek mi? Geri sayım başladı yeni hedef 1 milyon

Yeniakit Publisher
2023-10-03 16:48:00 - 2023-10-03 16:57:03
Adana'ya gidek mi? Geri sayım başladı yeni hedef 1 milyon

Uluslararası Adana Lezzet Festivali için THY ek seferler koymaya başladı. Şehirdeki oteller ise dolup taştı. Peki bu yıl etkinlikte kimler ve neler olacak? İşte ayrıntılar:

Adana Valiliği’nin ev sahipliğinde 6-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilmesi beklenen 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali’ne sayılı günler kaldı. Geçen yıl Türkiye’nin en büyük gastronomi etkinliği olarak nitelendirilen, bu yıl cumhuriyetimizin 100. yılında “erken cumhuriyet dönemindeki menüler” ana odağında düzenlenen festivali 1 milyon kişinin ziyaret etmesi bekleniyor.

Ne kadar gelir elde edildi?

Festival geçen yıl şehre çok ciddi bir canlılık getirmiş, 200’ün üzerinde konuk, şef, kanaat önderi ve basın mensubu katılım göstermiş, 660 bin kişi de festivali ziyaret etmişti. Geçen yıl üç gün boyunca 261 bin 500 kilo et ve 196 bin 800 litre şalgamın tüketildiği etkinlikte 233.67 metre ile şişte et pişirme rekoru da kırılmış, 150 milyon Türk Liralık bir ekonomik gelir elde edilmişti.

Kaç kişinin gelmesi bekleniyor?

Bu yıl da festivale gösterilen ilgi daha şimdiden çok büyük bir boyut kazandı. Adana ve çevre illerdeki tüm oteller dolmuş durumda.

6-8 Ekim tarihleri arasında gerçekleşecek olan 7. Uluslararası Adana Lezzet Festivali ülkemizde düzenlenen en büyük gastronomi etkinliği olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Sadece Türkiye’de değil dünya ölçeğinde dikkatleri çeken festival için Türk Hava Yolları sefer sayılarını artırıyor. Bu yıl 1 milyon kişinin ziyaret edeceği tahmin edilen festival için Seyhan Nehri kenarında yer alan Adana Merkez Park’ta 180 dönümlük geniş bir alan üzerinde alt yapı hazırlıklarını tamamladı.

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