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Aktüel

Adana’ya bayram sabahı kar sürprizi

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası’na gece boyunca etkili olan fırtınanın ardından kar yağdı.

Yeniakit Publisher
2020-05-24 11:55:03 -
Adana’ya bayram sabahı kar sürprizi

Adana’nın Kozan ilçesine bağlı Göller Yaylası’na gece boyunca etkili olan fırtınanın ardından kar yağdı. Mayıs ayında kar sürprizi yaşayan yayla sakinleri bayram sabahına kar sürpriziyle uyandı.


Kozan ilçesinin doğası ve yapay gölleri ile kendine hayran bırakan Göller Yaylası’na giden vatandaşlar, bayram sabahına kar yağışı ile uyandı. Mayıs ayında kar yağışı ile bayram sabahını karşılayan vatandaşlar cep telefonu kamerasıyla o anları kayda alırken eşsiz doğa manzaraları oluştu.


Yaylalarda bayramı geçiren vatandaşlar kar yağışı ile büyük şaşkınlık ve heyecan yaşadı.

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