Adanaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları

Adanaspor'da Ümraniyespor maçı hazırlıkları23 Ocak 2019 Çarşamba 13:21
ADANA (AA) - Adanaspor, Spor Toto 1. Lig'in 19. haftasında sahasında Ümraniyespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Turuncu-beyazlılar, bir yakınının vefatı nedeniyle teknik direktör Coşkun Demirbakan'ın şehir dışında olması sebebiyle yardımcı antrenör Ali Asım Balkaya yönetiminde Osman Yereşen Tesisleri'nde antrenman yaptı.
Isınma hareketleri ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan idman, dar alanda çift kale maçla sürdü.
Bireysel çalışmalarla sona eren antrenman, 1 saat 15 dakikada tamamlandı.
Sakatlıkları geçen Kenan Karışık ve Gökhan Sazdağı antrenmana katılırken, Robert Feczesin takımdan ayrı çalıştı.
Adanaspor, Ümraniyespor ile 28 Ocak Pazartesi günü 5 Ocak Fatih Terim Stadı'nda karşılaşacak.
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