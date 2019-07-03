Adanaspor yeni sezona çift idmanla çalışıyor Turuncu-beyazlı takım yeni sezon kampının üçüncü gününde Osman Yereşen Tesisleri’nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Turuncu-beyazlı takım yeni sezon kampının üçüncü gününde Osman Yereşen Tesisleri’nde sabah saatlerinde yaptığı antrenmanla devam etti.

Teknik Direktör Eyüp Arın yönetiminde gerçekleşen antrenmanda Adanaspor, koşu ve stretching çalışması yaparak günün ilk antrenmanını tamamladı. Öte yandan izinden dönen Robert, Diniz, Digao ve Özkan da takımla beraber antrenmanlara başladı.

Adanaspor, yeni sezon hazırlıklarını bugün akşam saat 19.00’da Osman Yereşen Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.