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Aktüel Adana'nın lezzetleri dijital ortamda sevenlerine ulaşacak
Aktüel

Adana'nın lezzetleri dijital ortamda sevenlerine ulaşacak

Adana Valiliği tarafından bu yıl 4'üncüsü düzenlenecek Adana Lezzet Festivali'nde tüm etkinlikler Kovid-19 önlemleri kapsamında internetten gösterilecek - Vali Süleyman Elban: - "Salgın dolayısıyla ara vermek durumda kalırsak bu gelenekselleşen şenlik belki de zarar görecekti. Onun için devam ettirmemiz gerekiyordu. Devam ettirmenin yolu da dijital olarak yapmaktan geçiyor"

Yeniakit Publisher
2020-10-02 11:08:00 -
Adana'nın lezzetleri dijital ortamda sevenlerine ulaşacak

ADANA (AA) - ÖMER FANSA - Adana Valiliği tarafından bu yıl 9-11 Ekim'de 4'üncüsü düzenlenecek Adana Lezzet Festivali'nde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında tüm etkinlikler internet üzerinden gerçekleştirilecek.

Bu yıl "İlham veren tüm renkleriyle Adana" temasıyla yapılacak festivalin odak noktası "Adana Mutfağı" olurken, kentte iz bırakmış farklı kültürlerin lezzetleri de festival kapsamında ön plana çıkarılacak.

Kovid-19 önlemleri gözetilerek dijital olarak yapılması planlanan festivalde düzenlenecek gastro şovlar, yemek atölyeleri, söyleşiler gibi tüm etkinlikler, gerek oluşturulan stüdyoda gerekse belirlenen mekanlarda canlı veya banttan sosyal medya hesaplarından yayınlanacak. Etkinlikte düzenlenecek konserler de kentin öne çıkan mevkilerinde çekilip, hesaplardan yayınlanacak.

Bu özelliğiyle "Türkiye'nin ilk dijital gastronomi festivali" olarak değerlendirilen festival, gastronomi dünyasının yıldız isimlerinin katılımıyla üç gün boyunca dijital şölen sunmaya hazırlanıyor.

Adana Valisi Süleyman Elban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 3 yıldan beri düzenlenen ve çok büyük ilgi gören festivali bu yıl Kovid-19 nedeniyle farklı yapmak zorunda kaldıklarını belirtti.

Yaptıkları dönüşüme göre festivali dijital ortama taşıdıklarının altını çizen Elban, "Artık sokakta bir yemek yapımı, gösterimi yapamayacağız. Toplu açılış, etkinlikler, konsept törenleri yapamayacağız. Bunun yerine etkinlikleri dijitale taşıdık. Yine ulusal düzeyde tanınmış şeflerimiz gelecek, yine yemek, gastronomi konusunda uzmanlarımız gelecek, paylaşımlar olacak, yemek yapacaklar." dedi.

Elban, yerel ustaların da festival öncesinde veya sırasında gerek kendi stüdyolarında gerekse kendi mekanlarında yemeklerini yapacaklarını, bunların bir kısmını canlı bir kısmını da banttan yayınlayacaklarını kaydetti.

Elban, şunları söyledi:

"Tabii festival 3 yıl üst üste yapılınca yoğun bir ilgi oldu. Salgın dolayısıyla ara vermek durumda kalırsak bu gelenekselleşen şenlik belki de zarar görecekti. Onun için devam ettirmemiz gerekiyordu. Devam ettirmenin yolu da dijital olarak yapmaktan geçiyor. O tadı, dokuyu gelip Adana sokaklarında o ustaların ellerinde sıcacık tatmak gibi olmasa da inşallah bu tadı, lezzeti vatandaşlarımıza ulaştırmaya çalışacağız."

Elban, festival süresince kentin tarihi ve özellik taşıyan mekanlarında konser çekimleri yayınlanacağını bildirdi.

- "Karnımız değil de gözümüz doyacak"

İş yerinde festival için hazırlanan kebap çekimi yapılan işletmeci Cihangir Korkmaz da firmalarının her yıl festivale katıldığını belirtti.

Korkmaz, "Bu yıl salgın dolayısıyla festivalimiz iptal olmadı, dijital bir ortama taşındı. Bu anlamda festivalimiz tüm dünyaya ulaşmış, tanıtılmış olacak. Çok da güzel bir iş çıkartacağımızı biliyoruz, farkındayız. Bu seneki festivalde karnımız değil de gözümüz doyacak. Adana mutfağının tüm detaylarını göreceğiz. Tüm yemek çeşitlerini insanlara sunacağız." diye konuştu.



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