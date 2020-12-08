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Aktüel Adana'nın Aladağ ilçesinde Kovid-19 sürecinden etkilenen esnafa 1000 lira destek
Aktüel

Adana'nın Aladağ ilçesinde Kovid-19 sürecinden etkilenen esnafa 1000 lira destek

Yeniakit Publisher
2020-12-08 12:31:45 -
Adana'nın Aladağ ilçesinde Kovid-19 sürecinden etkilenen esnafa 1000 lira destek

ADANA (AA) - Adana'nın Aladağ ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında iş yeri kapanan 28 kahvehane esnafına 1000 lira destekte bulunulacak.

Aladağ Belediye Başkanı Mustafa Akgedik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm dünyayı etkileyen Kovid-19 sürecinde esnafın yanında olmaya çalıştıklarını söyledi.

Salgının başladığı ilk günden bu yana 5 bin 500 kadar kişinin yaşadığı ilçede ailelere ayni ve gıda yardımında bulunduklarını ifade eden Akgedik, "İlçemizde 28 kahvehane esnafımız var. Onların tamamına 1000 lira destek göndereceğiz. Yardımı dağıtmaya bugün başlıyoruz, yarın bitireceğiz. Kahvehane esnafı tamamen kapalı, bu süreçte de birkaç kez kapandı zaten. Onlara böyle bir yardımı uygun gördük." diye konuştu.

Bu süreçte hiçbir evi boş bırakmamak üzere gıda paketi desteğinde bulunduklarını belirten Akgedik, şu anda da testi pozitif çıkanlara bu desteğin devam ettiğini kaydetti.

Akgedik, Kovid-19 hastalarının da özel araçla taşımasını gerçekleştirdiklerini belirterek bu zor süreçte vatandaşların yanında olmaya çalıştıklarını ifade etti.

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