Adanalılar uçurtma sevdasından vazgeçmiyor

Adana’da elektrik direklerine takılıp kesintiye yol açtığı için uçurtma uçurulmasının yasaklanmasına rağmen vatandaşlar sevdasından vazgeçmedi. Adanalılar yasağa rağmen yine uçurtmalarını uçurmaya devam etti.

Korona virüs salgınıyla birlikte evlere kapanan çocuklar ile yetişkinler evlerinin çatılarında sıkıldıkları gerekçesiyle uçurtma uçurmaya başlamıştı. Gökyüzünde gözüken uçurtmalar elektrik direklerine takılarak elektrik kesintilerine yol açmıştı. Evlerinde cihaza bağlı yaşayan çok sayıda vatandaşlar elektriklerin kesilmesi sonucunda tehlike altında kalmıştı. Adana Valiliği ise elektrik kesintilerinin önüne geçmek için uçurtma uçurmayı yasaklamıştı. Valilik tarafından yasaklanan uçurtma uçurmanın cezası 392 TL olarak belirlendi. Adanalılar para cezasına rağmen uçurma sevdasından vazgeçmiyor. Seyhan ilçesine bağlı Denizli Mahallesi, Mithatpaşa Mahallesi, Hürriyet Mahallesi ve Gazipaşa Mahallesi’nde gökyüzünün uçurtma ile dolu olduğu görüldü.