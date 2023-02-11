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Yaşam Adana’dan yaralı depremzedeler askeri ambulans uçakla İstanbul’a taşındı
Yaşam

Adana’dan yaralı depremzedeler askeri ambulans uçakla İstanbul’a taşındı

Adana’dan 4 yaralı depremzede, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait ambulans uçakla İstanbul’a getirildi.

Yeniakit Publisher
2023-02-11 00:50:00 - 2023-02-11 00:53:10

Adana’dan 4 yaralı depremzede, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait ambulans uçakla İstanbul’a getirildi.

Merkez üssü Kahramanmaraş olan depremin etkilendiği 10 ilde arama ve kurtarma çalışmaları sürerken, enkazdan çıkarılan yaralıların İstanbul’a sevki devam ediyor. Bugün saat 23.30 sıralarında Adana’dan 4 yaralı, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait ambulans uçakla İstanbul’a getirildi.

Yaralılar hastaneye sevk edildi

Uçaktan indirilen yaralılar, sağlık ekipleri tarafından hazır bekleyen ambulanslara alınarak hastanelere götürüldü.

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