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Aktüel

Adana'dan Katar'a gönderilmek istenen 46 bin 560 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'dan kargoyla Katar'a gönderilmek istenen ahşap nargile kutularına gizlenmiş 46 bin 560 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-26 10:27:00 -
Adana'dan Katar'a gönderilmek istenen 46 bin 560 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bir kargo firmasında yurt dışına gönderilmek için bırakılan kolilerde dedektör köpek "Marco" ile arama yaptı.

"Marco"nun tepki verdiği Katar'a gönderilmek üzere bırakılan pakette, 3 ahşap nargile kutusunun altına gizlenmiş 46 bin 560 uyuşturucu hap ve 427 gram toz madde ele geçirildi.

Madde, içeriğinin belirlenmesi için Adana Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğüne gönderildi.

Ekipler, kargo firmasına nargile kutularını bırakan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

 

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