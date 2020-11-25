  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'daki "zimmete para geçirme" davasının 2 sanığına 8 yıl 4'er ay hapis
Aktüel

Adana'daki "zimmete para geçirme" davasının 2 sanığına 8 yıl 4'er ay hapis

Yeniakit Publisher
2020-11-25 13:29:50 -
Adana'daki "zimmete para geçirme" davasının 2 sanığına 8 yıl 4'er ay hapis

ADANA (AA) - Adana'da, 66 banka müşterisinin hesabından 1 milyon 836 bin 791 lira aktarılan şirketlerin sahibi iş adamı ile işlemleri yaptığı ve kız arkadaşı olduğu ileri sürülen eski bankacı, 8 yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 660'şar lira adli para cezasına çarptırıldı.

Adana 2. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmada tutuksuz sanıklardan eski bankacı Ş.K. hazır bulundu. Avukatların da katıldığı duruşmaya Ş.K'nin erkek arkadaşı olduğu iddia edilen sanık iş adamı E.S.Ü. gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında, mevcut delil durumu dikkate alınarak sanıkların zimmet suçundan cezalandırılmalarını istedi.

Sanık Ş.K. savunmasında, olay nedeniyle mağdur olduğunu ileri sürerek, beraatine karar verilmesini talep etti.

Diğer sanık E.S.Ü'nün avukatı da müvekkilinin beraatine karar verilmesini istedi.

Mahkeme heyeti, zimmet suçundan 8 yıl 4'er ay hapis ve 16 bin 660'şar lira adli para cezasına çarptırdığı 2 sanığın mevcut hallerinin devamına karar verdi.

Kozan ilçesindeki bankanın şube müdürü, 22 Aralık 2016'da polise başvurarak bankalarında KOBİ portföy yönetmeni olarak görev yapan Ş.K'nin (35), banka müşterilerinin hesaplarından, onların bilgisi ve izni dışında E.S.Ü'ye (34) ait olan şirketlere para aktarımı yaptığını tespit ettiklerini bildirerek suç duyurusunda bulunmuştu. Bunun üzerine bankacı Ş.K. ile erkek arkadaşı olduğu iddia edilen E.S.Ü. hakkında zimmet suçundan 12'şer yıl hapis cezası istemiyle dava açılmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Attığımız tokadı unutamıyorlar! Türk bayrağını hedef olarak kullandılar
Dünya

Attığımız tokadı unutamıyorlar! Türk bayrağını hedef olarak kullandılar

Libya'nın resmi hükümetini destekleyen Türkiye'nin attığı tokadı unutamayan Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri darbeci..
Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması
Siyaset

Başkan Erdoğan'dan yerli aşı açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda yerli aşıyla ilgili son gelişmeleri paylaştı.
Gürsel Tekin'den CHP'yi sallayacak sözler
Siyaset

Gürsel Tekin'den CHP'yi sallayacak sözler

CHP İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisiyle ilgili bomba açıklamalarda bulundu. Son dönemde kararsızların oy oranının arttığını belir..
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC
Satılık 2015 model Volkswagen 3CC

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay