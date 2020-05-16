  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Instagram'a bomba özellik!

Sürücü kursları ne zaman açılacak? Tarihi belli oldu

Koronavirüsle mücadelede yeni yöntem

Facebook'un geliştirdiği Messenger Rooms yayınlandı!

Savaş Manço kimdir? Barış Manço'nun abisi Savaş Manço neden öldü?
için kalan
Aktüel

Adana'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıyla ilgili CHP Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-16 23:30:10 -
Adana'daki Vefa Sosyal Destek Grubu'na saldırıyla ilgili CHP Gençlik Kolları Başkanı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da, Vefa Sosyal Destek Grubu'nun çalışmasını engellemeye çalıştıkları iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan 4 şüpheli arasındaki CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım, itiraz üzerine tutuklandı.

Vefa Sosyal Destek Grubu'nun, iki gün önce Yüreğir Kaymakamlığı önünde Kaymakam Oğuzhan Bingöl'ün de katılımıyla gerçekleştirdiği yardım dağıtımı sırasında saldırıya uğramasıyla ilgili gözaltına alınanlar arasındaki Yıldırım'ın serbest bırakılmasına Cumhuriyet Başsavcılığı itiraz etti.

İtirazı değerlendiren Adana 4. Sulh Ceza Mahkemesi, şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarttı.

Bunun üzerine adliyeye giden Yıldırım tutuklandı.

Olaya ilişkin dün Valilikçe yapılan yazılı açıklamada, 14 Mayıs'ta saat 22.00 sıralarında Yüreğir Kaymakamı Oğuzhan Bingöl’ün katılımıyla kaymakamlığın önünde Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından gerçekleştirilen yardım dağıtımı sırasında, 4 saldırganın çalışmayı engellemeye yönelik sözlü ve fiziksel saldırıda bulunduğu belirtilerek, "Olayın ardından güvenlik birimlerimizce yakalanan şüphelilerden birinin CHP Yüreğir Gençlik Kolları Başkanı Eren Yıldırım olduğu anlaşılmıştır. " ifadesine yer verilmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Volkswagen Passat
Satılık 2011 model Volkswagen Passat

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı