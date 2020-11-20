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Aktüel Adana'daki uyuşturucu ticareti davasında 2 sanığa hapis cezası
Aktüel

Adana'daki uyuşturucu ticareti davasında 2 sanığa hapis cezası

Yeniakit Publisher
2020-11-20 15:36:04 -
Adana'daki uyuşturucu ticareti davasında 2 sanığa hapis cezası

ADANA (AA) - Adana'da, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla yargılanan 4 sanıktan 2'si hapis cezasına çarptırıldı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanıklardan F.S, tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Tutuksuz sanıklar K.Y, Y.K. ve D.A'nın gelmediği duruşmada avukatlar hazır bulundu.

F.S. savunmasında, adresinde bulunan uyuşturucuların kendisine ait olduğunu, borcu nedeniyle uyuşturucu sattığını söyledi.

Diğer sanıkların avukatları ise müvekkilleri hakkındaki suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, F.S'ye "uyuşturucu madde ticareti yapmak suçundan" 13 yıl 4 ay hapis ile 26 bin 660 lira adli para cezası verdi. Aynı suçtan K.Y'yi de 8 yıl 4 ay hapis ve 16 bin 600 lira adli para cezasına mahkum eden heyet, diğer sanıkların beraatine karar verdi.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince geçen yılın eylül ayında düzenlenen operasyonda, 3 kilo 515 gram esrar, 65 uyuşturucu hap ve uyuşturucu paketlemede kullanılan çok sayıda eldiven ele geçirilmiş, gözaltına alınan 4 kişi hakkında dava açılmıştı.

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