  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Adana'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı
Aktüel

Adana'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-12-26 09:52:55 -
Adana'daki terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan 3 zanlıdan biri tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan 3 şüpheliden biri tutuklandı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin önceki gün DEAŞ'a yönelik operasyonda yakaladığı C.G. (18), E.G. (33) ve O.D'nin (31) emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Örgütün, Yamaçlı ve Meydan gruplarında faaliyet gösterdikleri ve örgütsel toplantılara katıldıkları iddia edilen zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan zanlılardan C.G. (18) tutukladı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Haklarında yakalama kararı verilen ve adreslerinde bulunamayan 2 zanlı aranıyor.

Özel harekat polislerinin desteğiyle 24 Aralık'ta şafak vakti terör örgütü DEAŞ'a yönelik düzenlenen operasyonda 3 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Orta Avrupa ülkesi yerli imkanlarla geliştirdi: PILICA'yı teslim aldılar
Dünya

Orta Avrupa ülkesi yerli imkanlarla geliştirdi: PILICA'yı teslim aldılar

PILICA uçaksavar füzesi ve topçu sisteminin ilk bataryasının Polonya Silahlı Kuvvetleri'ne teslim edildiği bildirildi.

Çinliler İstanbul'da adam kaçırdı! İnanılmaz görüntüler
Yerel

Çinliler İstanbul'da adam kaçırdı! İnanılmaz görüntüler

İstanbul'un Şişli ilçesinde 3 Çinli, öğle vakti eski ortaklarını zorla araca bindirerek kaçırdı.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan 'Maraş' açıklaması
Dünya

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'dan 'Maraş' açıklaması

Kıbrıs'ta ve Doğu Akdeniz'de şartların değiştiğini söyleyen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, "Artık Maraş'a a..
Satılık 2017 model Volkswagen Golf
Satılık 2017 model Volkswagen Golf

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay