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Aktüel Adana'daki silahlı kuyumcu soygununda bir şüpheli daha tutuklandı
Aktüel

Adana'daki silahlı kuyumcu soygununda bir şüpheli daha tutuklandı

Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 4'e yükseldi

Yeniakit Publisher
2020-09-15 09:43:52 -
Adana'daki silahlı kuyumcu soygununda bir şüpheli daha tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da kuyumcu dükkanındaki silahlı soyguna ilişkin gözaltına alınan bir şüpheli daha tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Gasp Büro Amirliği ekipleri, merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde 8 gün önce Yaşar Çetinkaya'ya (68) ait kuyumcu dükkanında yaşanan ve 3 zanlının tutuklandığı silahlı soyguna ilişkin soruşturma kapsamında bir şüphelinin daha kimliğini belirledi.

Olaya karıştığı öne sürülen Metin Ö. (20), ekiplerin çalışmasıyla Gülbahçesi Mahallesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlı sevk edildiği adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Soruşturma kapsamında tutuklananların sayısı 4'e yükseldi.

- Olay

Merkez Seyhan ilçesinde 7 Eylül'de Yaşar Çetinkaya'ya ait kuyumcu dükkanı silahlı, maskeli ve eldivenli kişilerce soyulmuştu.

Kuyumcunun güvenlik kameralarına da yansıyan olayla ilgili polis, 3 altın yüzük çalıp kaçan şüphelileri yakalamak için araştırma başlatmıştı.

Ekip yaptığı çalışmayla, olaya karıştığı öne sürülen zanlılar Ali P. (18), Aladdin P. (19) ve Hakan Ö'yü (20) yakalamıştı. Adliyeye sevk edilen üç şüpheli mahkemece tutuklanmıştı.

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