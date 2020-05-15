  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İstanbul için korkutan uyarı İstanbul’da kaç kişiye korona bulaştı?

Benzin ve motorinde indirim

Virüs ile yapılan planlı mücadele birilerini rahatsız etti

Sokağa çıkma yasağı üzerine..

İstanbul'da koronavirüs kaç kişide var? İstanbul günlük koronavirüs vaka sayısı
için kalan
Aktüel

Adana'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

Yeniakit Publisher
2020-05-15 10:09:46 -
Adana'daki silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'da iki grup arasında çıkan ve olayla ilgisi olmayan bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı'nda iki grup arasında çıkan ve olayla ilgisi olmayan bir kişinin yaralandığı silahlı kavgayla ilgili düzenlediği operasyonda T.P. (23), O.G. (29) ve S.G'yi (33) gözaltına aldı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada 4 pompalı tüfek ve bir tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli tutuklandı.

Merkez Çukurova ilçesi Türkmenbaşı Bulvarı Belediye Evleri kavşağında, 12 Mayıs'ta aralarında husumet olan iki taraf arasında silahlı kavga çıkmış, olayla ilgisi olmayan bir kişi yaralanmıştı. Olay sırasında yoldan geçen, aralarında sivil polis arabasının da olduğu 3 araca mermi isabet etmişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2009 model Opel Astra
Satılık 2009 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı