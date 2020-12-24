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Aktüel Adana'daki rüşvet soruşturması kapsamında 5 zanlı tutuklandı
Aktüel

Adana'daki rüşvet soruşturması kapsamında 5 zanlı tutuklandı

Eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, belediyenin imar müdürü, bir belediye personeli ve bir müteahhit cezaevine gönderildi

Yeniakit Publisher
2020-12-24 03:26:12 -
Adana'daki rüşvet soruşturması kapsamında 5 zanlı tutuklandı

ADANA (AA) - Adana'nın Ceyhan ilçesinde, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında adliyeye sevk edilen 17 şüpheliden, aralarında mazbatası martta iptal edilerek görevinden uzaklaştırılan eski Belediye Başkanı Kadir Aydar'ın da olduğu 5'i tutuklandı.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında, 5 gün önce suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra önceki gün adliyeye sevk edilen 17 şüphelinin işlemleri tamamlandı. Zanlılardan 8'i savcılık sorgusunun ardından, 3'ü de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eski Ceyhan Belediye Başkanı Kadir Aydar, Ceyhan Ticaret Odası Başkanı Şeref Can, Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü Gül Derya D, Ceyhan Kent Konseyi Başkanı Selahattin G, belediye personeli Şevket A. ve müteahhit Murat İ. ise tutuklanmaları talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarıldı.

Hakimlik, 6 şüpheliden 5'inin tutuklanmasına, Selahattin G'nin de ev hapsine karar verdi.

- Operasyon

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 19 Aralık'ta suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap soruşturması kapsamında, Kadir Aydar'ın da arasında olduğu 23 şüpheliyi gözaltına almıştı. Şüphelilerden 6'sı emniyet ifadelerinin ardından savcılık talimatıyla serbest bırakılmıştı.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK), mart ayında adli sicil kaydındaki cezası nedeniyle mazbatasının iptaline karar verdiği eski Ceyhan Beleye Başkanı Kadir Aydar'ın da aralarında bulunduğu 17 zanlı, önceki gün Ceyhan Adliyesine sevk edilmişti.

Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığından 19 Aralık'ta yapılan yazılı açıklamada, "Eski Ceyhan Belediye Başkanının talimatlarıyla aralarında Ceyhan Belediyesi İmar Müdürü G.D.D'nin de bulunduğu belediyede görevli bir kısım şüphelilerin, ilçedeki iş insanlarından imar ve ruhsatla ilgili eksiklikler gerekçe gösterilerek rüşvet talebinde bulundukları iddiaları üzerine soruşturma başlatılmıştır. Soruşturma kapsamında Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde kolluk güçlerince, suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, rüşvet ve irtikap suçlarından eş zamanlı operasyon yapılmıştır. Aralarında iş insanları ve kamu görevlilerinin de olduğu 23 şüpheli gözaltına alınmış olup, soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadeleri kullanılmıştı.

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