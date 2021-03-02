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Gündem Adana'daki kazada 2 kişi can verdi
Gündem

Adana'daki kazada 2 kişi can verdi

Adana'da kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2021-03-02 05:29:00 -
Adana'daki kazada 2 kişi can verdi

Kaza, saat 02.30 sıralarında merkez Yüreğir ilçesi Solaklı Mahallesi Karataş Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün kimliği henüz belirmeyen 77 AAF 547 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptıktan sonra şarampole yuvarlandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Tarla kenarında ters dönen otomobilin içinde sıkışan biri kadın iki kişi, itfaiye erleri tarafından araçtan çıkartıldı. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kimliği belirlenemeyen 20'li yaşlardaki kadın ve isminin Hasan Tekdemir (22) olduğu öğrenilen kişinin öldüğü belirlendi. Kaza yerinde yapılan incelemenin ardından cenazeler, Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.

Hayatını kaybeden kadının kimliğini tespit etmek için çalışma başlatan polis, kazayla ilgili soruşturmaya devam ediyor.

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